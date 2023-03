Mettler-Toledo bietet Pharmaherstellern virtuellen Einblick in die Produktinspektion

Giesen, 13. März 2023 – Mettler-Toledo, einer der marktführenden Anbieter von Produktinspektionstechnologie, lädt Hersteller der Pharmabranche zur Besichtigungstour durch seine virtuelle Pharma- und Biopharma-Factory ein. Die Interessenten können dabei aus zwei verschiedenen Führungen auswählen: die Pharma-Tour mit Schwerpunkt auf feste Arzneimittel wie Tabletten, Dragees oder Kapseln sowie die Biopharma-Tour mit Schwerpunkt auf flüssige Darreichungsformen wie Säfte oder Tropfen.

Vom Schreibtisch aus erhalten die Teilnehmer exklusive Einblicke in Mettler-Toledos breite und innovative Produktpalette und erfahren, wie die richtige Inspektionslösung nicht nur ihre Produktqualität optimiert, sondern auch das Vertrauen ihrer Kunden in ihre Marke stärkt. Von Lösungen zur Fremdkörpererkennung und Füllstandskontrolle über Etiketten- und Vollständigkeitskontrollen bis hin zu Serialisierungs- und Aggregationstechnologien – Schritt für Schritt begleitet ein Experte von Mettler-Toledo die Teilnehmer durch den virtuellen Betrieb und steht ihnen für alle Fragen zur Seite. Darüber hinaus haben Interessierte die Möglichkeit, auch die Lösungen für Anwendungen aus den Bereichen Labor, der Medizinvorbereitung oder der Medizinherstellung kennen zu lernen.

Interessierte Leser können sich ab sofort hier für die virtuellen Pharma- und Biopharma-Touren anmelden.

Weitere Informationen zu den Lösungen von Mettler-Toledo erhalten Interessierte auf der Interpack 2023 vom 4. bis 10. Mai am Stand von Mettler-Toledo (Halle 11, Stand A60).

METTLER TOLEDO ist ein weltweiter Hersteller von Präzisionsinstrumenten sowie Serviceanbieter. Das Unternehmen nimmt in zahlreichen Marktsegmenten eine führende Stellung ein. METTLER TOLEDO ist einer der größten Anbieter von Wägesystemen und Analyseinstrumenten für den Einsatz in Labors und der Inline-Messung in anspruchsvollen Produktionsprozessen der Industrie und des Lebensmittelhandels.

Der METTLER TOLEDO Geschäftsbereich Produktinspektion zählt zu den führenden Anbietern im Bereich automatisierter Inspektionstechnologie. Der Geschäftsbereich umfasst die Marken Safeline Metall- und Röntgeninspektion, Garvens und Hi-Speed Kontrollwaagen sowie CI-Vision und PCE Track & Trace. Die Produktinspektionslösungen steigern die Prozesseffizienz der Produzenten und unterstützen sie bei der Einhaltung von Industriestandards und Regulierungen. METTLER TOLEDO Systeme sorgen für eine nachhaltig höhere Produktqualität und tragen so zum Schutz der Verbraucher sowie des Rufes des Herstellers und seiner Produkte und Marken bei.

Für weiterführende Informationen: www.mt.com/pi-pr

