Mikroben können mehr als krankmachen

Öffentlicher Vortrag des Leibniz-Instituts DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen im Braunschweiger Residenzschloss

Frau Professor Dr. Yvonne Mast, Leiterin der Abteilung Bioressourcen für Bioökonomie und Gesundheit am Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH referiert am Samstag, den 28. März 2020, ab 10.30 Uhr im Roten Saal des Braunschweiger Residenzschlosses (Schlossplatz 1, 38100 Braunschweig) über die unterschätzten und in der Regel unterschlagenen positiven Eigenschaften von Mikroorganismen wie Bakterien. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bakterien können weit mehr als krank machen! Sie sind in der Lage, unser Leben ein Stück weit besser zu machen.

Auf der Suche nach neuen Antibiotika

Der Fokus der Forschung von Professorin Mast liegt in der Untersuchungvon biologischem Material hinsichtlich der potentiellen Nutzung in der Medizin oder der Biotechnologie. Viele Bakterien enthalten in ihrem genetischen Material wertvolle Informationen zu Biosyntheseprozessen, deren Produkte für die medizinische Anwendung von Interesse sind. So werden beispielsweise Antibiotika vornehmlich von speziellen Mikroorganismen produziert. Durch Nutzung des genetischen Materials lassen sich neue Synthesewege verfügbar machen.

Im Anschluss an ihren Vortrag steht die renommierte Wissenschaftlerin zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

DSMZ-Pressekontakt:

Sven-David Müller, Pressesprecher des Leibniz-Instituts DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH

Tel.: 0531/2616-300

Email: Sven.David.Mueller@dsmz.de

www.dsmz.de

Die DSMZ ist eines der größten Bioressourcenzentren weltweit. Die Sammlung umfasst derzeit über 67.000 Kulturen, einschließlich über 35.000 verschiedene Bakterien- und 4000 Pilz-Stämme, 800 menschliche und tierische Zelllinien, 41 Pflanzenzelllinien, 1.400 Pflanzen-Viren und Antiseren und 13.000 verschiedene Typen genomischer Bakterien-DNA.

Kontakt

Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen

Sven-David Müller

Inhoffenstraße 7 B

38124 Braunschweig

0531-5312616300

sven.david.mueller@dsmz.de

http://www.dsmz.de

