Mio MiVue 795 – Exzellente Aufnahmen bei Tag und Nacht

Markt Indersdorf, den 9. Dezember 2020 – Die neue Dashcam Mio MiVue 795 erstellt Aufnahmen in Premium-Qualität. Ausgestattet mit der Mio Night Vision Pro-Technologie erfasst sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen jedes Detail und sorgt damit für mehr Sicherheit beim Autofahren.

Gestochen scharfe Bilder

Die Mio MiVue 795 verfügt über einen hochwertigen CMOS-Restlichtsensor. Damit produziert die Dashcam bei Tag und Nacht Filmmaterial mit erstklassigem Kontrast und klaren, satten Farben. Für detailreiche Bilder erlaubt die Dashcam 1600 p-Filmaufnahmen mit einem Weitwinkel von 150° und einer F1.8-Blende. Die Dashcam speichert die Daten im MP4-Format. Dank des H.264-Standards lassen sich die Videos auf fast jedem Gerät abspielen. Durch die hohe Bildqualität sind die Videoaufnahmen bestens geeignet, um im Schadensfall als Beweismaterial zu dienen.

Sicher fahren und parken

Der 3-Achsen-G-Sensor erkennt zuverlässig jede plötzliche Bewegungsänderung und speichert eine geschützte Datei, die nicht mehr überschreiben werden kann. Durch die neueste Technologie zur Bewegungserkennung zeichnet die Mio MiVue 795 automatisch Videos auf, sobald sie eine Bewegung in der Nähe des Fahrzeugs erkennt. Damit ist das Fahrzeug nicht nur während der Fahrt, sondern auch beim Parken sicher überwacht. Der Parkmodus erfordert eine separat erhältliche Smartbox.

Erfassung und Aufzeichnung der Route

Über ein vollständig integriertes GPS-Modul protokolliert die Mio MiVue 795 den Standort des Fahrzeugs sowie seine Geschwindigkeit. Ein Anbringen zusätzlicher Geräte ist nicht erforderlich. Die elegante und stabile Kamera passt damit unauffällig in jeden Fahrzeuginnenraum und lässt sich gleichzeitig problemlos im Handschuhfach verstauen.

Einfaches Abspielen der Bilder am PC

Auch das Abspielen der Videos am PC ist mit dem speziell entwickelten MiVue Manager einfach und komfortabel: Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht die Wiedergabe in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die gespeicherten GPS-Daten lassen sich auf Google Maps übertragen und bieten damit die Möglichkeit, die Route des Fahrzeugs auf der Karte detailliert nachzuverfolgen. Um die Suche nach gespeicherten Videos zu erleichtern, werden die Aufnahmen nach Datum sortiert.

Technische Details:

Display: 6,9 cm (2,7″)

Bildgröße: 2560 x 1600 Pixel

Bilder pro Sekunde: 30

Sichtwinkel: 150°

Aufzeichnungsformat: MP4 (H.264)

Das Gerät ist ab sofort für 160,35 EUR erhältlich bei reichelt elektronik GmbH & Co. KG.

MiTAC Digital Technology Corp. (zuvor MiTAC International Corp.) ist ein führendes Unternehmen in der internationalen IKT-Industrie. Es wurde 1982 gegründet und ist seit 1990 an der Taiwan Stock Exchange (TSE) notiert. Aufgrund globaler industrieller Trends sowie des Wachstums von Cloud Computing und Mobilgeräten wurde 2013 die MiTAC Holdings Corporation (MHC) durch einen Aktientausch aus der MiTAC Digital Technology Corp. ins Leben gerufen und an der TSE (3706) notiert, um ihre Kernkompetenz zu stärken.

Im Laufe der letzten 30 Jahre hat sich MiTAC zu einer multinationalen Organisation entwickelt, die Dienstleistungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Fertigung, Montage sowie Marketing und Lösungen anbietet und mit weltweit über 7.000 Mitarbeitern das gesamte Spektrum der elektronischen Produktionsdienstleistungen (EMS) abdeckt: Joint Development Management and Manufacturing (JDM), Original Design Manufacturing (ODM), Original Equipment Manufacturing (OEM) und Original Product Manufacturing (OPM).

Bildquelle: Mio