Mit dem neuen Jeep E-Bike für Kinder gemeinsam die Welt entdecken

Was machen wir nur in den Ferien? Über dieser Frage grübeln aktuell wohl viele Familien. Eine spannende Alternative zum üblichen Reisen könnten in diesem Jahr Fahrradausflüge mit E-Bikes sein. Damit Familien gemeinsam auf große Tour gehen können und auch die Kids Spaß haben, launcht Jeep E-Bikes nun ein Teen Mountainbike.

E-Bikes erfreuen sich bei Erwachsenen großer Beliebtheit. Kein Wunder also, dass nun auch Fahrräder mit Tretunterstützung in kleineren Größen auf den Markt gebracht werden. So können Eltern und Kinder gemeinsam längere Ausflüge genießen. Von Jeep E-Bikes ist neben Trekking, Mountain, Folding und Cruising E-Bikes nun ebenfalls ein Teen Bike erhältlich.

Das Jeep Teen E-Bike TR 7002 ist mit 24 Zoll Cross-Rädern, Alu-Rahmen und -federgabel sowie einer 7-Gang-Kettenschaltung von SHIMANO ALTUS ausgestattet. Der 250 Watt Heckmotor mit 40 Newtonmeter Drehmoment unterstützt sanft im Antritt, bietet jedoch genug Power, um auch steile Anstiege zu meistern. Für die nötige Sicherheit sorgen Scheibenbremsen vorne und hinten.

Der 280,8 Wattstunden Lithium-Ionen-Akku des Jeep Teen E-Bike TR 7002 ist diebstahlsicher im Rahmen integriert. Eine Akkuladung reicht für etwa 70 Kilometer. In Sachen Aufladung ist man flexibel, da der Akku herausnehmbar ist.

Das LCD-Display besitzt eine integrierte Beleuchtung und zeigt Akkuladestand, ausgewählte Unterstützungsstufe, Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke, Gesamtanzahl an gefahrenen Kilometern sowie die Uhrzeit an.

E-Bikes mit Tretunterstützung bis zu 25 Stundenkilometern und 250 Watt starken Motoren gelten in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern verkehrsrechtlich als Fahrräder. Daher wird kein Mindestalter vorgeschrieben und es besteht keine Führerscheinpflicht. Dennoch sollten Kinder bereits sehr gut Fahrrad fahren können, bevor sie auf ein E-Bike steigen. Zudem sollte das E-Bike nicht “eine Nummer größer” gekauft werden, damit der Junior “hineinwächst”, sondern der Körpergröße angepasst sein. Das Tragen eines hochwertigen Fahrradhelms versteht sich von selbst.

Mit etwas Übung vor der ersten Tour stehen so Abenteuer und Fun mit der ganzen Familie nichts mehr im Weg. Das Jeep Teen E-Bike ist im Online-Shop auf https://www.jp-ebikes.de/ oder bei Jeep E-Bikes-Partnern erhältlich.

Die Elektro Mobile Deutschland GmbH mit Sitz in Offenburg ist exklusiver und einziger Vertragspartner für Jeep E-Bikes in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

