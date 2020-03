Mit einer Latenight-Lounge Gäste überraschen.

Im Sommer findet das Leben im Freien statt – und nach warmen und sonnigen Tagen gerne auch noch spät am Abend. Wenn es für Ihre Gäste einmal sehr spät werden sollte, sollten Sie es Ihnen besonders gemütlich machen. Zum Beispiel in einer einladenden Outdoor-Lounge, die einen ebenso stilvollen wie bequemen Abendausklang mit erfrischenden Getränken ermöglicht.

Im acamp-Sortiment finden Sie dafür ein breites Sortiment an Loungemöbeln, mit denen Sie Ihren Außenbereich flexibel um eine attraktive Lounge erweitern können. Für langlebige Freude an den komfortablen Sitzgelegenheiten sorgen das moderne Design, die wetterfesten Materialien und die stabile Bauweise der acamp Loungemöbel – das werden nicht nur Sie, sondern auch Ihre Gäste schätzen. Die Möbelsets lassen sich zudem hervorragend mit weiteren acamp Gartenmöbeln kombinieren, um Ihre Lounge perfekt an die Gestaltung Ihrer Außenflächen anzupassen.

Sie können die Lounge außerdem nicht nur als gemütliches Latenight-Angebot nutzen, sondern auch als angenehmen und entspannten Wartebereich für Ihre Gäste. Auf jeden Fall finden Sie im acamp Sortiment alles, was Sie für die Gestaltung Ihrer Lounge benötigen – in bewährt hoher Qualität.

acamp bietet seit mehr als 50 Jahren hochwertige und langlebige Gartenmöbel in elegantem Design.

Firmenkontakt

Beo-Garden AG

Roland Kann

Roosstraße 53

8832 Wollerau

+41 44 6872910

+49 2581 62 800

acamp@hvi-beo.de

https://www.acamp.de

Pressekontakt

cmh werbeagentur GmbH & Co. KG

Martin Hegselmann

Hans-Sachs-Str. 7

59227 Ahlen

02382-911690

mh@cmh.de

https://www.cmh.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.