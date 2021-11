Mit Taxi Minor Baden-Baden kulturelle Angebote nutzen

Die Angebote der Philharmonie Baden-Baden nutzen und mit dem Taxi flexibel bleiben

BADEN-BADEN. Wer Freizeitaktivitäten plant, der steht oftmals vor Fragen wie:

– Für die Hinfahrt nutze ich den Bus. Wie komme ich aber wieder zurück?

– Was ist, wenn ich in geselliger Runde ein Glas zu viel trinke und mein Auto stehen lassen muss?

– Wie komme ich nach dem Konzert im Innenhof von Schloss Neuweier am Abend wieder in die Stadt zurück?

In der Kurstadt Baden-Baden ist das Taxi ein Transportmittel, das Freiheit verspricht

Für viele Menschen ist das Taxi ein Fortbewegungsmittel, das flexibel einsetzbar ist und maximale Freiheit verspricht. Schon in die Planung lässt sich das Taxi Unternehmen Minor in Baden-Baden mit einer Reservierung fest einplanen. Gerade im Alter ermöglicht das Taxi ein selbstbestimmtes Leben und Teilhabe. Ganz gleich, ob es sich um den Wocheneinkauf oder den Besuch eines Konzerts handelt. Und es sind vor allem kulturelle Veranstaltungen, die Baden-Baden ausmachen und so liebenswert machen. Besondere Highlights im Jahreslauf sind die Konzerte der Philharmonie Baden-Baden. Feste Musikerensembles haben in Baden-Baden eine große Tradition und reichen bis in das Jahr 1460 zurück. Vom Kammerkonzert im kleinen Rahmen bis zur großen Operngala im weltweit bekannten Festspielhaus Baden-Baden – Taxi Baden-Baden übernimmt zuverlässig den Transport.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

Kontakt

Taxiunternehmen Minor

Waldemar Minor

Karlsbader Straße 11

76532 Baden-Baden

015784008930

presse@taxi-minor.de

http://www.taxi-minor.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.