Mitarbeiterbefragungen: Tipps zum Verständnis der Ergebnisse

Mitarbeiterbefragungen sind für viele Führungskräfte und Personaler ein etabliertes Instrument. Bei der Interpretation der Ergebnisse fehlt allerdings oft die Orientierung. Wie ist etwa ein bestimmter Ergebniswert einzuordnen? Die gleiche Zahl kann exzellent, gut, mittelmäßig, schlecht oder sogar alarmierend sein. Aber woran soll man das festmachen?

Hier setzt das jetzt erschienene Buch „Ergebnisse von Mitarbeiterbefragungen richtig deuten“ des Autors Klaus D. Mittorp an. Es bietet fundierte Hintergrundinformationen zu allen wesentlichen Dimensionen einer Befragung und gibt zahlreiche praktische Tipps zur Interpretation. Dabei wendet es sich als praktische Hilfe an alle Führungskräfte und Spezialisten, die konkret mit solchen Befragungsergebnissen arbeiten müssen. Somit füllt es eine bestehende Lücke in der bisher verfügbaren Literatur, die ihre Schwerpunkte meistens entweder bei der Konzeption und Durchführung setzt oder bei der Umsetzung von Maßnahmen.

Der Autor spricht aus Erfahrung. Klaus D. Mittorp war viele Jahre Führungskraft im Personalwesen und hat in dieser Zeit hunderte von Mitarbeiterbefragungen konzipiert und begleitet und sich dabei intensiv mit dem Thema befasst und hierzu auch international publiziert.

„Ergebnisse von Mitarbeiterbefragungen richtig deuten “ von Klaus D. Mittorp (Hardcover, 212 Seiten, € 39) ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-46825-2 zu bestellen.

Klaus D. Mittorp war viele Jahre Führungskraft im Personalwesen eines DAX-Konzerns sowie eines familiengeführten, mittelständischen „Hidden Champion“ und arbeitete ein knappes Jahrzehnt als Senior Vice President in einer großen internationalen Unternehmensberatung.

