M&K Sound erweitert die kompakte M Series im On-Wall-Design um den neuen M90 Flaggschiff-Lautsprecher

Der M90 Lautsprecher von Miller & Kreisel Sound bringt den exzellenten Klang der M Series auch in größeren Räumen klangstark zur Geltung. Dabei reiht sich das neue Modell vor M70 und M50 ein, die ebenfalls im sehr flachen On-Wall-Design gebaut werden. Alle Lautsprecher der Reihe sind deshalb optimal für die Wandmontage abgestimmt, um den kompromisslosen Klang auch in kompakter Form zu realisieren. M&K Sound hat den M90 außerdem so konstruiert, dass das Abstrahlverhalten komplett symmetrisch ist – einer Verwendung als Center-Lautsprecher steht somit nichts im Wege.

Hamburg, 05. Oktober 2021 – M&K Sound ist untrennbar mit dem Anspruch auf kompromisslosen Klang verbunden. Die einmalige Abstimmung schätzen dabei die Besitzer eines Heimkinos als auch Klangschaffende gleichermaßen. So kommt es auch, dass Lautsprecher von M&K Sound schon im Einsatz waren, um Blockbuster wie Star Wars oder Fluch der Karibik zu realisieren. Neben den großen Studio- und Heimkino-Installationen gibt es auch die kompakte M Series, die den bewährten M&K Sound im Wohnzimmer ermöglicht. Die dezent gehaltene Form der M Series Gehäuse benötigt bei ausladenden Hörräumen mehr Tiefton. Der M90 hat deshalb zwei zusätzliche Tiefmitteltöner, die gleichzeitig den bisherigen Frequenzbereich des M70 erweitern und für die bessere Basswiedergabe sorgen.

Der M90 Lautsprecher: mehr Leistung für große Räume

Der neue M90 Lautsprecher von Miller & Kreisel macht die gesamte Serie noch vielseitiger. So verbaut der dänische Lautsprecherhersteller ganze vier Glasfaser-Tiefmitteltöner, die vier Zoll messen und im Vergleich den kleineren Brüdern M70 und M50 noch besser die unteren Bassfrequenzen abdecken. Zwischen den Woofern sitzt der ein Zoll große und beschichtete Seidenkalotten-Neodym-Hochtöner, der den Heimkino-Klang zu einem besonderen Erlebnis macht. Springendes Glas und andere Effekte werden so bestmöglich abgebildet. Der M90 ist daher ideal geeignet für Räume, in denen zusätzliche Leistung benötigt wird und ist darüber hinaus dank der durchdachten Abstrahl-Charakteristik auch als Center-Lautsprecher eine gute Wahl. Bei der Konstruktion wurden die Treiber in einzelnen, verstärkten Gehäusen verbaut, um Verzerrungen und Resonanzen auf ein Minimum zu reduzieren – diese sind bei solch schlanken Lautsprechern ein häufiges Problem. Wie alle Lautsprecher der M Series ist auch der M90 schon für die einfache Wandmontage vorbereitet.

M&K Sound setzt auf dezentes On-Wall-Design

Der Leitsatz “form follows function” greift die Idee hinter der M Series ziemlich genau auf. So orientiert sich die Formsprache an den Hör- und Sehgewohnheiten der meisten Nutzer. Denn für große Standlautsprecher ist bei vielen Wohnkonzepten häufig kein Platz oder die Aufstellung wäre nicht optimal. Das On-Wall-Design der M Series gibt den Hörern gleichzeitig Flexibilität und macht die Installation einfach händelbar. Mit dem M40T Tripole® besitzt die M Series auch einen mehrpoligen Seiten- und Rearspeaker im kompakten Format. Das besondere Design sorgt hierbei für eine gleichmäßige Abstrahlung des Klangs im gesamten Raum mit bester Klangqualität. Die flachen Gehäuse der Modelle sind alle mit Halterungen und speziell entwickelten Dämpfungspads ausgestattet, die eine einfache und bestmögliche Installation sicherstellen. Außerdem ist das gesamte Montagezubehör schon im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Der M90 Lautsprecher ist ab sofort wahlweise in Schwarz oder Weiß für 950,00 Euro im Fachhandel erhältlich (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer). Interessierte Kunden können bei Audio Reference den nächstgelegenen Fachhändler in Erfahrung bringen: Per Telefon unter 040 / 5 33 20 – 359 oder per E-Mail unter info@audio-reference.de.

Das Unternehmen M&K Sound

Die Lautsprecher-Systeme und Subwoofer von M&K Sound verfolgen ein einziges Ziel: die verfälschungsfreie Wiedergabe von Audio. Als Erfinder des Subwoofer-Satelliten-Konzepts hat sich M&K Sound bereits in den 1970er Jahren genau mit der Abstimmung komplexer Setups aus mehreren Lautsprechern befasst. Diese Expertise ist heute sowohl in den Stereo-Systemen als auch in umfangreicheren Surround-Aufbauten zu spüren, die dank Timbre-Matching eine außergewöhnlich realistische Klangwelt erschaffen. Nicht ohne Grund setzen professionelle Klangschaffende führender Filmstudios bei ihrer Arbeit an Blockbustern wie Star Wars (Episode I bis III), King Kong oder Fluch der Karibik auf die Wiedergabequalitäten von M&K Sound. Vom Musik- bis zum Filmgenuss bietet M&K Sound Lautsprecher, die mit atemberaubender Klangtreue jeden Hörer in ihren Bann ziehen.

www.mksound.com

Das Unternehmen Audio Reference

Die Faszination guter Musikwiedergabe, brillanter Bilder und handwerklich perfekt gearbeiteter Produkte: Seit über 20 Jahren steht die Audio Reference GmbH für erstklassige Beratung und fachkundige Betreuung des deutschen Fachhandels im Segment High-End-Audio. Unter der Vorgabe “Der Ton macht die Musik” strebt das von Mansour Mamaghani gegründete Unternehmen stets danach, die weltbesten Hersteller in Deutschland exklusiv über ein ausgewähltes Händlernetz zu vertreiben. Zum Markenportfolio von Audio Reference gehören die renommierten Hersteller Audio Research, Basscontinuo, Dan D’Agostino, EAT, GOERTZ, KRELL, MERIDIAN AUDIO, Millennium, Miller & Kreisel, Starke Sound, Sumiko Tonabnehmer, Velodyne Acoustics, Wilson Audio und Yter.

www.audio-reference.de

Firmenkontakt

Audio

Reference GmbH

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg

040 / 5 33 20 – 359

040 / 5 33 20 – 459

info@audio-reference.de

http://www.audio-reference.de

Pressekontakt

rtfm GmbH

Lars Schamicke

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

audio-reference@rtfm-pr.de

http://www.audio-reference.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.