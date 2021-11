Movember: Diese Bärte haben eine Botschaft! Gewinne ein Charity-Set

Männer sterben im Schnitt fast fünf Jahre früher als Frauen. Und das weltweit. Die Wohltätigkeitsorganisation Movember möchte das Bewusstsein und das Wissen über die schwerwiegendsten Gesundheitsprobleme von Männern erhöhen. Prostata- und Hodenkrebs spielen dabei eine große Rolle, aber auch die psychische Gesundheit. „Drei Viertel aller Suizide werden von Männern begannen. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass weltweit jedes Jahr 510.000 Männer durch Suizid sterben“, informiert die Wohltätigkeitsorganisation.

Entstanden ist „Movember“ im Jahr 2003 aus einer Initiative einer Gruppe junger Männer in Adelaide in Australien. Sie legten damit den Grundstein für eine Bewegung, die weltweit aufklärt, auf die Gesundheit von Männern aufmerksam macht und Spenden unter anderem für die Forschung sammelt. „Movember“ will ein Zeichen für die Vorbeugung und Behandlung von Prostata- und Hodenkrebs, aber auch Erkrankungen wie Depressionen und Bipolare Störungen setzen. Krankheiten, die bei Männern zwar weit verbreitet, aber noch immer unterdiagnostiziert sind. Die Folge: Die Erkrankungen werden oft zu spät oder nie behandelt.

Schon seit 2004 bzw. 2006 gibt jedes Jahr in Neuseeland und Australien „Movember“-Veranstaltungen. Dazu sei erklärt, dass es sich bei dem Wort „Movember“ um ein sogenanntes Kofferwort handelt. Es setzt sich aus Mo und vember zusammen, also aus der Kurzform von Moustache (deutsch: Schnurrbart) und dem Monat November.

Bildquelle: L’oreal Men Expert