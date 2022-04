MTI Technology Europe ernennt Lorenz Hornfeck zum Sales Director Deutschland

Wiesbaden, 05. April 2022 – Zum 1. April 2022 übernimmt Lorenz Hornfeck als Sales Director Deutschland die Führung des Wiesbadener IT-Dienstleisters MTI Technology. In seiner leitenden Position für das deutsche Business berichtet er direkt an den Chief Revenue Officer Angelo Di Ventura in England.

In dieser Position zeichnet er deutschlandweit verantwortlich für die strategische Ausrichtung des Systemhauses, alle Vertriebsaktivitäten, das lokale Marketing und die Zusammenarbeit mit Herstellern, Partnern sowie Distributoren.

Lorenz Hornfeck kommt von Bechtle, wo er die Geschäftsbereiche von Fujitsu und Huawei begleitete, und hat über 25 Jahre Erfahrung im Vertrieb und im Business Development. Seine Karriere startete er 1999 als System Engineer bei der TDS AG in Neckarsulm. Während seiner Laufbahn bekleidete er verschiedene leitende Positionen im Vertrieb und Business Development unter anderem bei Cisco Systems, Avnet und TechData.

Lorenz Hornfeck bringt eine große Bandbreite an Kompetenz und Expertise seitens Reseller, Hersteller wie auch Distribution in seine neue Verantwortlichkeit mit ein.

Über MTI Technology:

Die MTI Technology GmbH ( http://de.mti.com) ist spezialisiert auf die Planung, Umsetzung und Betreuung hochverfügbarer und sicherer Datacenter-Infrastrukturen. Besonders Managed Services rund um die Themen Storage, Backup, Cloud und Cyber-/IT-Security stehen im Mittelpunkt des 1988 gegründeten IT-Systemhauses. Durch enge Partnerschaften mit führenden Herstellern stellt MTI ein Portfolio zukunftssicherer Lösungen zur Verfügung. Als Teil der Ricoh-Konzernfamilie bietet MTI mit seinen eigenen Servicemitarbeitern einen 24/7-Business-Support – 100 Prozent Made-in-Germany. Mehr als 1.800 Kunden aller Branchen vertrauen auf die Expertise von MTI zur Speicherung, zum Schutz und zur Sicherung von Daten oder anderer geschäftsrelevanter Anwendungen.

Bildquelle: @ MTI Technology