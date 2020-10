Nanoversiegelung für Dusche Glas Keramik Fliesen Porzellan

Veredelung zu Easy Clean Oberflächen spart Reinigungsaufwand und Reinigungsmittel

Oberflächen im Badezimmer oder in der Küche müssen häufig gereinigt werden. Duschwänden und Duschkabinen aus Glas oder Acrylglas wie auch Fliesen oder Badewannen haften schnell Schmutz und Kalkablagerungen an. Oberflächenveredlung durch Glasversiegelung stattet diese Flächen mit einer hauchdünnen adhäsiven Schutzschicht aus, die durch ihre geringe Haftreibung Schmutz und Kalk abweist. Die schmutzabweisende Wirkung hält je nach verwendeter Technologie länger an. Mikrokratzer an Acrylglas bzw. Duschwänden werden versiegelt. Die Oberfläche erstrahlt in neuem Glanz. Man bezeichnet solche Oberflächen als Easy (to) Clean Oberflächen.

Wichtig für eine wirkungsvolle Versiegelung ist eine rückstandsfreie Reinigung. Professionelle Produkte zur Glasversiegelung enthalten deshalb oft einen abgestimmten Spezialreiniger. Diese Reiniger garantieren eine rückstandsfreie Säuberung der Flächen. Für Nanoversiegelungen müssen auch nicht sichtbare Verschmutzungen der Glas- oder Keramikoberfläche rückstandsfrei gereinigt werden, damit der Oberflächenschutz auf Silanchemie-Basis eine dauerhafte Verbindung mit der Oberfläche eingehen kann. iXtral® repell ultra stellt mit seinem Profi-Versiegelungs-Set einen wirksamen Spezialreiniger zur Verfügung. Er ist auf die speziellen Anforderungen im Badezimmer und besonders für die Dusche abgestimmt.

Die Anwendung von iXtral® repell ultra Glasversiegelung für das Reinigen von Dusche, Duschwand, Duschkabine oder Badewanne ist einfach. Die Versiegelung (Sealer) wird nach Reinigung der Oberflächen (mit dem Cleanser) mit einem Papier-Tuch (auch Küchentuch) dünn aufgetragen. Nach kurzem Antrocknen kann sie auspoliert werden. Nach dem Reinigen und dem Versiegeln ist eine erneute Reinigung von Dusche bzw. Duschwand schneller und kraftschonender möglich, denn Schmutz wird nicht mehr so stark anhaften.

Die Wirkungsweise der verschiedenen Arten von Glasversiegelung ist ähnlich. Die Behandlung mit iXtral® repell ultra verbessert die adhäsiven Eigenschaften durch einen wesentlich größeren Kontaktwinkel >90 Grad der Oberflächenschicht. Deshalb entsteht eine hydrophobe, abperlende Oberfläche, welche die Kalk- und Schmutzpartikel abweist. Die Glas-Flächen im Badezimmer müssen nach der Versiegelung viel seltener gereinigt werden. Die Reinigung kostet weniger Kraft, weil Kalk- und Schmutzpartikel weniger stark an der Oberfläche anhaften. Durch die schmutzabweisende Wirkung benötigt man weniger Reinigungsmittel bei zukünftiger Reinigung der Duschwand oder der Duschkabine. Oft genügt ein gründliche Abspülen bei sanftem Druck mit einem weichen Putztuch.

Eine fortschrittliche Variante, um Glas, Keramik und Porzellan dauerhaft mit einer Easy Clean Fläche auszustatten, sind Nanoversiegelungen. Diese Produkte basieren auf Nanotechnologie, um silikatische Oberflächen durch das molekulare Auffüllen der Oberflächen nachträglich zu veredeln. Das Ergebnis sind dauerhaft schmutzabweisende und wesentlich leichter zu reinigende Oberflächen. Die iXtral® Easy Clean Nanoversiegelung für Dusche und Glas macht sich die amorphe Struktur von Siliziumoxiden (Glas, Keramik, Porzellan) zunutze und konstruiert mittels Nanotechnologie die passenden Siliziumoxid-Moleküle, um die Oberfläche damit aufzufüllen und zu glätten. Die in iXtral® Easy Glass enthaltenen kurzkettigen Molekül-Teilchen von amorphen Siliziumoxid fügen sich mit der Nanoversiegelung ideal in die vorhandene Oberflächen ein. Sie gehen eine kovalente, also dauerhafte Verbindung mit der silikatischen Oberflächen ein.

Wer über Nanotechnologie kritisch nachdenkt, dem kann in diesem Fall Entwarnung gegeben werden. Das mit der iXtral® Nanoversiegelung verwendete SiO2x-Material ist unschädlich für Mensch, Tier und Umwelt und kann damit als biokompatibel bezeichnet werden. Prinzipiell werden bei der Herstellung der ixtral® Nanoversiegelung die in der Natur wie auch im menschlichen Körper natürlich vorkommenden Siliziumdioxid Molekülketten in “kleinere Einheiten” zerlegt, damit diese sich ideal in die Oberfläche von zum Beispiel Glas einfügen und eine kovalente Verbindung zu einer wieder größeren Molekülkette eingehen können. Auch dieses kleinst-teilige Silizium-Material ist für den menschlichen Körper, für Tiere und die Umwelt völlig unbedenklich auch beim Verschlucken.

Easy Clean Flächen durch Oberflächen-Versiegelung werden auch im privaten Haushalt durch effektiven Nutzen beliebter. Nanoversiegelung schaffen es mit moderner Technologie, besonders als abgestimmtes 2-Komponenten-Produkt im Set mit Spezialreinigern, den Aufwand für das Reinigen von Dusche, Fliesen, Keramik, Porzellan oder Glas deutlich zu reduzieren. Angst vor der verwendeten Nanotechnologie ist unbegründet, da die verwendeten Siliziumoxid-Moleküle selbst Bestandteil von Lebewesen sind und keine negativen Wirkungen verursachen.

iXtral® ist eine Marke für professionelle Haushaltshelfer, die ihren Ursprung in Gastronomie und Industrie hat. In unserem Industrie- und Großhandel stellen wir professionelle und hochdosierte Reinigungsmittel und weitere hoch entwickelte chemotechnische Erzeugnisse für die Industrie sowie die Hotel- und Gaststättenbranche zur Verfügung. Speziell für den häuslichen Haushalt entwickelt und vertreibt iXtral Reinigngsmitel, Oberflächenversiegelungen und auch Nanoversiegelung der neusten Generation. iXtral Produkte sind umweltfreundlich und ökologisch abbaubar. Zu jedem unserer Produkte erhalten Sie eine Anleitung zur fachgerechten Anwendung und Dosierung, damit Ihr Geldbeutel und die Umwelt geschont werden. Kennzeichnungspflichtige Produkte tragen die entsprechenden Gefahrenhinweise und einen Sicherheitsverschluss, um Kindern den Zugang zu erschweren. Dennoch bitten wir Sie, ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen und verantwortungsbewusst mit unseren Produkten umzugehen.

