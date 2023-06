Natural Summer bei erwinmueller.de

Heimtextilien in Naturtönen für ein beruhigendes Ambiente

Textilien in Naturtönen wirken entspannend und passen sich jeder Wohnungseinrichtung an. Beige, zartes Olivgrün, Weiß, Grau und Blau schaffen im Schlaf- und Wohnbereich eine beruhigende Atmosphäre. Wie sich das Zuhause im “ Natural Summer“ – Stil gestalten lässt, zeigt erwinmueller.de in seiner neuen Themenwelt.

Hochwertige Textilien in Naturtönen

Kissen und Decken in Weiß, Beige, Blau und Grau verbreiten entspannende Atmosphäre und Sommerfeeling. Sie sind sowohl auf Terrasse und Pool wie auch im Wohn- und Schlafbereich unentbehrliche Accessoires, die sich in jeder Wohnungseinrichtung anpassen.

Leichte, atmungsaktive Materialien sind für heiße Tage und kühle Nächte bestens geeignet. Wie etwa Strick Plaids aus Microfaser in verschiedenen Farben, die nicht nur dekorativ und praktisch sind, sondern auch vielseitig einsetzbar. Kissenbezüge in Naturtönen, einfarbig oder gemustert, wirken frisch und sommerlich.

Wenn es abends kühler wird, leisten leichte Baumwolldecken beste Dienste. Luftig leicht liegt die gehäkelte Sommerdecke „Trient“ auf der Haut. Durch die besondere Struktur kann überschüssige Wärme entweichen. Die Decke ist in vielen verschiedenen sommerlichen Farben erhältlich.

Bettwäsche in Naturtönen und leichten Materialien wie (Halb-) Leinen, Baumwolle oder Seersucker wirkt beruhigend und sorgt auch bei warmen Temperaturen für ein gutes Schlafklima. Mit puristischer Raffinesse besticht die Bettwäsche „Deggendorf“. Der Materialmix aus Baumwoll-Leinen-Gemisch wirkt naturalistisch und ursprünglich. Eine typische Struktur mit edlem Knittertouch und rustikalen Holzknöpfen verleihen der Optik den letzten Schliff.

Zum „Natural Summer“ Look harmoniert weiche Single-Jersey Nachtwäsche mit allover bedruckter Hose und unifarbenem Oberteil in Naturtönen.

Naturtöne bei Tischwäsche und Geschirr bringen auch auf den Tisch eine ruhige Atmosphäre. Sommerlich frisch wirkt die Kombination von Weiß, Beige und Blau. Die Tischwäsche Kollektion „Madrid“ besticht durch ihren modernen Charakter und die große Farbauswahl. Aufgrund der Fleckschutzausrüstung können Flüssigkeiten gar nicht erst in das Gewebe eindringen. Sie perlen ab und können mit Küchenpapier abgetupft werden.

Wer den natürlichen Stil liebt, wird von der Geschirrserie „Como“ begeistert sein. Dem Geschirr in klassisch schlichter Form verleihen die verlaufenden Farbsprenkel und der akzentuierte Rand einen feinen Vintage-Look. Das Geschirr ist in drei Farben erhältlich, die perfekt miteinander kombiniert werden können.

In der Themenwelt „Natural Summer“ auf erwinmueller.de finden sich Heimtextilien, Dekorationsartikel und Geschirr in sanften Naturtönen. Sie verleihen dem Zuhause ein entspanntes Ambiente.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

