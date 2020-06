Naturtapete aus Sandstein und Beton von Sandstein Concept

Mit Naturtapeten schaffen Sie zeitlose-elegante Inneneinrichtungen

Naturtapete verwendet nicht einfach ein Fotoreproduktion natürlicher Materialien wie Schiefer, Sandstein, Beton, Marmor oder Holz. Naturtapete bringt diese echten Naturmaterialien in einem dünnen Layer meist mit Hilfe eines Trägervlies auf die Wand. Die Firma Sandstein Concept hat sich auf die Herstellung exklusiver Wandbeläge auf Sandstein und Beton spezialisiert.

In aufwändiger Manufakturarbeit entstehen so Naturtapeten aus Sandstein in vielen weltweit vorkommenden Sandsteinarten. Sandstein entsteht durch Verfestigung über Jahrtausende gewachsenen Sedimenten. Daher zeigt Sandstein meist ein erstaunlich kreatives Erscheinungsbild in endlosen Mustern. Die Naturtapete aus Sandstein und der Marke Samera wird von Sandstein Concept aus weltweit importierten Natursanden hergestellt. Dabei werden die Marmorierungen und Muster aus der Kombination verschiedener Sande mit spezieller Technik reproduziert. Materialien und Marmorierung entsprechen Ihren Vorbildern aus der Natur.

In einem weiteren Verfahren stellt die sächsische Manufaktur Sandstein Concept ihre Naturtapeten aus Beton her. Auch hier kommen die Original-Rohstoffe Wasser, Sand und Zement sowie ein Kautschuk-Bindemittel. Der so hergestellte Dünnbeton dient dem Innenarchitekten als Naturtapete, Betonfliese, Küchenrückwand, Fassadenverkleidung und als Oberfläche im Möbelbau. Denn Beton ist ein zeitloses Material und ist besonders in modernen Wohneinrichtungen kaum ersetzbar. Natürlich gibt es auch Betonachbildungen aus Kunststoffen auf dem Markt. Naturtapete aus Beton der Marke Bethera ist jedoch wirklich authentisch in Optik und Haptik und gesund ohne Weichmacher. Echte Lunkern und die diffuse Oberfläche von Beton kann durch eine Nachbildung eben nicht ersetzt werden. Bethera Naturtapete aus echtem Beton wird daher auch gern von Design-Möbelbauern verwendet.

Eine Naturtapete besteht zum größten Teil aus natürlichen Rohstoffen verbunden mit einem Trägermaterial. Naturtapeten gibt es mittlerweile seit einem halben Jahrhundert. Bis heute nimmt die Beliebtheit von Naturtapeten ständig zu. In Asien wurden beginnend vor ca. 50 Jahren häufig Gräser oder Bambus für die Herstellung verwendet. Die in Handarbeit hergestellten Naturprodukte haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und so werden heute auch viele weitere Naturrohstoffe für die Herstellung einer Naturtapete verwendet, wie z.B. Quarzsand, Kork, Marmor und Granitgranulate und Echtholz aus Holzfurnieren.

Neuste Kreation von Sandstein Concept sind Naturtapeten aus Marmor. Zur Herstellung wird ähnlich den Sandsteintapeten echter “Marmorsand” verwendet. Die so entstehenden Oberflächen sind spektakulär und können mit speziellen Oberflächenversiegelung auch auf Hochglanz aufpoliert werden.

Ob Sandstein oder Beton, die naturidentischen Oberflächen der Naturtapeten von Sandstein Concept sind unvergleichlich und werten jeden Raum mit einer wirklichen Naturoberfläche auf.

Sandstein Concept GmbH & Co.KG steht für innovative, einzigartige Naturprodukte aus Sandstein und Beton (Betonflisen) in den Anwendungsbereichen: Fassadenverkleidung, Wandverkleidung, Naturtapete und Möbeldesign. Als Produktionsbetrieb und Lieferant des Fachhandels hat Qualität und Service für Sandstein Concept oberste Priorität. Dazu gehört sowohl die Beratung des Bauherren als auch die Beratung und Schulung der Fachhändler, Architekten und Handwerker.

Flexibler Sandstein hat in den letzten Jahren für die Bauwirtschaft und für Architekten deutlich an Bedeutung gewonnen. Durch sein geringes Gewicht ist flexibler Sandstein im Bereich Fassadenverkleidung, wegen seiner exklusiven und nachhaltigen Anmutung in der Innenarchitektur besonders gefragt. Geringe Materialstärke und die hohe Flexibilität ermöglichen eine vielfältige Anwendung der Sandsteinprodukt. Einige Einsatzgebiete sind Fassadenverkleidung bzw. Fassadenvorhangsysteme, Wandverkleidung (Sandsteintapete) und Bodenbeschichtung. Im Interior-Design sind Kaminverkleidungen sowie Möbelbau mit Oberflächen auch echten Natursanden gefragt.

Gern beraten wir Sie zu Möglichkeiten und Anwedenungen unserer Sandstein-Naturprodukte.

