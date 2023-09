Neu bei Kronenberg: Edelstahlflasche mit integriertem Trinkhalm

Hält kalt und warm sowie frei von Insekten

Wir freuen uns, unsere neueste Errungenschaft vorzustellen – die hochwertige Trinkflasche aus Edelstahl mit integriertem Trinkhalm. Diese elegante Fusion von Form und Funktion verspricht nicht nur Trinkkomfort, sondern setzt auch neue Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit.

Für Stilbewusste und Umweltfreunde:

Diese Trinkflasche mit Trinkhalm definiert Nachhaltigkeit neu. Hergestellt aus erstklassigem Edelstahl ist sie bruchsicher und frei von schädlichen Chemikalien wie BPA. Außerdem ist sie mit lebensmittelechtem Schutzlack überzogen. Damit trägt die Edelstahlflasche zum eigenen Wohlbefinden und zum Erhalt der Umwelt bei.

Sicherer Trinkgenuss vor Insekten:

Der Clou dieser Trinkflasche ist der integrierte Trinkhalm. Einfach den Verschluss öffnen und der Trinkhalm ist einsatzbereit. Egal ob im Büro, im Fitnessstudio, in der Natur oder unterwegs. Der Schraubdeckel mit extra Dichtung verhindert ein Auslaufen der Flüssigkeit. Durch das klappbare Mundstück gelangen keine Insekten in die Trinkflasche. Somit ist die Gefahr, dass Wespen in das Getränk fliegen ausgeschlossen.

Leicht zu pflegen und vielseitig einsetzbar:

Der integrierte Trinkhalm ist leicht zu entfernen und zu reinigen. Dadurch ist sichergestellt, dass die Trinkflasche frisch und keimfrei bleibt. Eine Handreinigung wird empfohlen.

Mit einer Kapazität von 600 ml, einem Gewicht von 164 Gramm und einer Höhe von 245 mm ist diese Trinkflasche perfekt dimensioniert. Sie passt in die Handtasche, den Rucksack oder die Sporttasche. Die Edelstahlflasche ist vielseitig einsetzbar und hält kalte sowie heiße Getränke über Stunden in der gewünschten Temperatur.

Persönlicher durch Logo:

Mit einem Aufkleber, Digitaldruck, 1C- Druck, Lasergravur oder Prägung erhält die Flasche eine unverwechselbare Note.

Die Edelstahltrinkflasche mit integriertem Trinkhalm ist ein praktischer Begleiter für jeden Tag.

