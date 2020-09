Neue Dolomites Lodges

16 EXKLUSIVE ZIMMER UND SUITEN

Zum AngebotIHRE DOLOMITES LODGE MIT MEHR BLICK

Der Blick von Ihrer Suite aus, gibt Ihnen einen Vorgeschmack auf das nächste Abenteuer in den Dolomiten. Die Aussicht in die monumentalen Felsgebilde ist überwältigend und rundet den Luxus des neuen Wohnambientes ab.

MITTEN IN DEN DOLOMITEN

Genießen Sie Ihren wohlverdienten Urlaub jetzt noch unbeschwerter in einer der 16 exklusiven Suiten und Zimmer – wahlweise mit eigenem Whirlpool und einer eigenen Sauna, welche Wohlfühlherzen höherschlagen lassen.

ADULTS ONLY

DOLOMITES PANORAMA-INFINITY-POOL

Das Highlight? Der Dolomites Panorama-Infinity-Pool im Dolomites Sky Spa exklusiv für Erwachsene. Dazu der neue Relax-Bereich mit großzügiger Panorama-Sauna, Wald-Infrarot-Sauna, Indoor-Panorama-Relax-Room, Spa-Lounge, Outdoor Relax-Lounge mit romantischer Feuerstelle und Sonnenterrasse.

SCHLEMMEN MIT BLICK IN DIE DOLOMITEN

PANORAMA-RESTAURANT

Mit dem neuen Panorama-Restaurant und täglichem “Live-Cooking” entdecken Sie die Dolomiten auch von ihrer kulinarischen Seite.

SPIEL UND SPAS

KIDS- UND JUNIOR-CLUB

Auch die jüngsten Gäste können sich auf neue Attraktionen freuen: Die neuen Kids- und Junior-Clubs laden durch ein abwechslungsreiches Indoor-Angebot zu Spiel und Spaß in Dolomiten-Atmosphäre ein.

++++++ SÜDTIROL URLAUB PUR ++++++

RÜCKENFIT-SPEZIAL®

Tun Sie Ihrer Wirbelsäule etwas Gutes, schlafen Sie entspannter und nehmen Sie an unserem Rückenfit-Programm teil.

Wellness für die ganze Familie

Unser Familien-Wellnessbereich Spa Dolomiti bietet ausreichend Möglichkeiten, mit der ganzen Familie herrlich zu entspannen. Ein großzügiges Angebot an Familien-Saunen, ein wohltemperierter Indoor-Erlebnis-Pool (32 Grad), ein Außen-Whirlpool (35 Grad), einen Indoor-Whirlpool (35 Grad), ein kleiner Kinderpool (32 Grad) und verschiedene Relaxbereiche mit Kuschelnester machen auch den jungen Gästen Spaß und lassen Ihnen genügend Freiraum für Wellnessfreuden Deluxe. Wir haben uns die Natur in den Spa Dolomiti geholt, unsere Räume geöffnet und alles von natürlichem Licht durchfluten lassen.

++++++ GESCHENKGUTSCHEINE ++++++

ERWERBEN SIE JETZT EINEN UNSERER BEGEHRTEN URLAUBSGUTSCHEINE.

ERLEBNISSE SCHENKEN

Wer gerne gibt, der wird den Wert eines liebevollen Geschenks nicht verkennen. Machen Sie lieben Menschen eine Freude und schenken Sie ihnen zum passenden Anlass einen schönen Gutschein für Urlaub in den Dolomiten. So einfach funktioniert es: Gutschein auswählen, personalisieren, direkt bezahlen und zu Hause ausdrucken. Erstellen Sie Ihren Gutschein am besten gleich!

++++++ GESCHENKGUTSCHEINE ++++++

TOP URLAUBEN ZUM BESTPREIS

Vital Days

01.07.2020 – 31.07.2020

05.09.2020 – 18.10.2020

4 Nächte

für 1-2 Personen

ab 520 EUR pro Person

Südtirol-Urlaub de luxe – im Dolomiten-Hotel Excelsior****

Unser Dolomites Life Resort Excelsior**** zählt zu den beliebtesten Hotels in den Dolomiten. Wir sind stolz auf die so positiven Bewertungen und bedanken uns herzlich für dieses Feedback. Lassen Sie sich doch auch von unserem fabelhaft aufmerksamen Service und das überzeigenden Hotelangebot begeistern!

