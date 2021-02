Neuer KONI Katalog für noch mehr Fahrspaß

– KONI Stoßdämpfer jetzt auch für SEAT Ateca und Skoda Karoq

Stoßdämpferspezialist KONI gibt noch mehr Gas. Rechtzeitig vor dem Frühjahr legt das Unternehmen einen druckfrischen Katalog für das Jahr 2021 vor, der über 50 neue Anwendungen aus verschiedenen Fahrzeugkategorien enthält. Highlights sind Stoßdämpfer für SEAT Ateca und Skoda Karoq, den Audi Typ B9, den Porsche Boxster und den Suzuki Jimny. Noch aktueller als die Druckausgabe ist der Online-Katalog. Interessierte können unter www.koni.de/finder prüfen, ob für ihr Fahrzeug ein hochwertiger KONI-Stoßdämpfer zur Verfügung steht. Wer lieber eine gedruckte Ausgabe in Händen hält, fordert den neuen Katalog kostenlos an unter info@koni.de.

KONI Stoßdämpfer für SEAT Ateca und Skoda Karoq

“Wir erweitern unser Programm permanent,” erklärt Markus Albert, verantwortlich für den Vertrieb bei KONI in Deutschland. “Diesmal haben wir über 50 neue Anwendungen der Produktgruppen Special, Sport und Special Active neu aufgenommen. Mit dabei: KONI Active für SEAT Ateca und Skoda Karoq.” Auch der Mercedes Sprinter Typ 907 kann jetzt mit KONI Special oder KONI Active ein ganz neues Fahrverhalten an den Tag legen.

Außerdem glänzt das neue Programm mit Stoßdämpfern aus der KONI Active oder SPORT Serie für den Audi A4 ab dem Baujahr 2015. Und auch Porsche Fans kommen bei KONI auf ihre Kosten: der aktuelle Typ 987 kann mit KONI SPORT Stoßdämpfern ausgerüstet werden und vermittelt so ein noch besseres Fahrgefühl. Für diejenigen, die eher flexibel im Gelände unterwegs sind, hat KONI die Heavy Track Dämpfer für den Suzuki Jimny im Programm. Noch besser können sie in Wald und Feld mit dem neuen Höherlegungsfahrwerk für dieses Fahrzeug fahren. Es schafft insgesamt zwei Zentimeter mehr Bodenfreiheit und ist dann ein kleiner Offroader für jede Gelegenheit.

Online-Katalog immer aktuell

KONI erweitert die Produktpalette kontinuierlich. Alle, die gern sportlicher oder komfortabler unterwegs sein möchten, sollten daher bei Bedarf ganz aktuell auf www.koni.de/finder nachschauen, ob für ihr Fahrzeug ein passender Stoßdämpfer verfügbar ist.

Der gedruckte KONI Katalog enthält über die reinen Produkte hinaus auch Informationen zu den Eigenschaften der verschiedenen KONI Produktlinien. So erkennt der Leser auf den ersten Blick, welche Stoßdämpfer die richtigen für den gewünschten Einsatz sind. Dazu finden Mechaniker wichtige Informationen über den korrekten Einbau und die richtige Einstellung der neuen Dämpfer. Schließlich können sie nur dann die richtige Performance entfalten, wenn sie korrekt montiert und eingestellt sind.

Über KONI

KONI hat über 150 Jahre Erfahrung mit Lösungen für Stoßdämpfer. So gelingt es dem Unternehmen, das Fahrgefühl und das Fahrverhalten moderner Fahrzeuge zu optimieren. Auf allen Kontinenten liefern lokale Distributoren KONI Stoßdämpfer an ihre Kunden aus. KONI entwickelt, produziert und vertreibt hydraulische Stoßdämpfer und Systeme für Straßen- und Rennwagen, Busse, Lkw, Anhänger, Schienenfahrzeuge, Verteidigung und industrielle Anwendungen. Seit 1972 gehört KONI zu ITT, einem global diversifizierten Industrieunternehmen mit Mitarbeitern in mehr als 35 Ländern und Kunden in rund 125 Ländern.

