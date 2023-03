Neueröffnung des Porsche Zentrum Dinslaken

Die letzten Arbeiten im neuen Porsche Zentrum Dinslaken sind abgeschlossen und das Team freut sich über die erfolgreiche Eröffnung am 10. Februar 2023.

Seit dem Beginn der Bauarbeiten im September 2021 ist in der Dinslakener Bärenstraße 1 ein hochmoderner Neubau mit einer weitläufigen Ausstellungsfläche von 790 m² und einer 670 m² großen Werkstatt entstanden. Die Größe der Büroflächen wird mit insgesamt 390 m² angegeben und bietet damit viel Raum für neue Arbeitsplätze. Aber auch an Nachhaltigkeit und Umweltschutz wurde von den Planern und Bauherren gedacht. Deshalb wurde der Neubau von Beginn an als Effizienzgebäude nach KfW-55-Standard geplant und umgesetzt, was eine deutliche Energie- und CO-Einsparung mit sich bringt. Konkret in Zahlen ausgedrückt sind das pro Jahr 211.773 kWh weniger Strom und 34.000 kg weniger CO im Vergleich zu nicht Effizienzgebäuden.

Das Porsche Zentrum Dinslaken wurde nach dem neuen Porsche Retailkonzept „Destination Porsche“ geplant. Destination Porsche rückt das Kundenerlebnis noch mehr in den Vordergrund und unterstreicht gleichzeitig die Einzigartigkeit der Marke Porsche. Der Besuch im neuen Porsche Zentrum soll von vielen neuen Erlebnissen, hoher Flexibilität, einer personalisierten Kommunikation und dem gezielten Einsatz digitaler Medien geprägt sein. So können beispielsweise hochmoderne Virtual-Reality-Anwendungen die Fahrzeugkonfiguration der Kunden virtuell abbilden. Zudem machen Touchscreens die Produkte und Dienstleistungen der Marke Porsche interaktiv erlebbar. Fahrzeugannahmen per Tablet, elektronische Unterschriften, Onlinezahlungsmöglichkeiten und weitere digitale Lösungen tragen außerdem zu einer neuen Dimension des Kundenerlebnisses bei.

Im Zuge des Baus dieses zweiten Standorts am Niederrhein wurde das seit über 30 Jahren in Moers ansässige „Porsche Zentrum Niederrhein“ mit Wirkung zum 01.08.2022 in „Porsche Zentrum Moers“ umbenannt. Seit dieser Umfirmierung sprechen die Verantwortlichen von „den Porsche Zentren am Niederrhein“. Damit sollte für eine eindeutige Zuordnung der Standorte und für noch kürzere Kundenwege gesorgt werden.

Das Team des neuen Porsche Zentrum Dinslaken freut sich darauf, mit der vollen Performance für alle Kundinnen und Kunden da zu sein.

Daten und Fakten: das neue Porsche Zentrum Dinslaken.

Baubeginn: September 2021

Eröffnung: 10.02.2023

Bauherr: Sportwagenvertrieb Niederrhein GmbH

Planungsbüro: Quadrant Bau GmbH

Investitionsvolumen: EUR 9,8 Millionen

Grundstück gesamt: 9.535 m²

Davon bebaute Fläche: 2.190 m²

Ausstellungsfläche: 790 m²

After-Sales-Bereich (Teiledienst/Werkstatt): ca. 1.200 m²

Durchschnittliche jährliche Werkstattdurchgänge: ca. 2.800 pro Jahr

Verkaufte Stunden: ca. 8.000 pro Jahr

Werkstattarbeitsplätze: 8

Direktannahmen: 2

Mitarbeiterzahl gesamt: aktuell 22

Davon Auszubildende: aktuell 4

Öffnungszeiten (werktags/samstags):

Verkauf: 9.00-18.00 Uhr/10.00-14.00 Uhr

Service: 8.00-18.00 Uhr/-

Teiledienst: 8.00-17.00 Uhr/-

Anfahrt:

Porsche Zentrum Dinslaken

Bärenstraße 1

D-46535 Dinslaken

Weitere Informationen unter: https://www.porsche-dinslaken.de/

