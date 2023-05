Neues Futtersilo für Vögel

gibt Schädlingen keine Chance

St. Gallen, 04.05.2023. Die Vogelfütterung dient dem Tier- und Artenschutz und ermöglicht es, unsere gefiederten Freunde aus nächster Nähe zu beobachten. Ein Naturerlebnis das sowohl Artenkenntnis vermittelt, als auch Freude bereitet. Daher sind Schädlinge, die ebenfalls durch die Futterstelle angelockt werden, ein besonderes Ärgernis. Mäuse und Ratten können in Vogelhäuser eindringen, diese verschmutzen und die Vögel vertreiben. Angelockt werden die Nager häufig, wenn Vogelfutter auf den Boden fällt und sich dort sammelt. Um diese Situation präventiv zu verhindern hat SWISSINNO ein innovatives Vogel-Futtersilo entwickelt. Das Smart Birds Vogel-Futtersilo verfügt über eine strukturierte Fangschale die eine hygienische Fütterung ermöglicht und garantiert, dass Mäuse und Ratten leer ausgehen.

Vögel füttern kann Mäuse und Ratten anlocken

Eigentlich ist Vogelfutter für Mäuse und Ratten keine bevorzugte Nahrungsquelle. Doch vor allem im Winter stürzen sich die Nager auf Futter das sich auf dem Boden, unter Vogelhäusern, häufig sammelt. Zurückzuführen ist das auf die allgemein schlechte Nahrungssituation für die pelzigen Schädlinge in kälteren Jahreszeiten. Zwar findet die Vogelfütterung oft ganzjährig statt, doch genau zu diesen Zeiten ist die Fütterung besonders intensiv. Ein gefundenes Fressen für Mäuse und Ratten, die sich in Folge dessen auch gerne in der Nähe der Vogelhäuser einnisten. Mit dem anschließenden Anstieg der Population kann es schnell zu einer wahren Nagetierplage kommen und diese zu stoppen ist schwieriger, als sie präventiv zu verhindern. Daher ist es wichtig, dass sich kein Vogelfutter auf dem Boden sammelt und die lästigen Nager gar nicht erst anlockt.

Sichere und hygienische Vogelfütterung

In den meisten Vogelhäusern gibt es keine klare Trennung zwischen Futterstelle und Stehplatz. Daher laufen die Vögel in ihrer eigenen Nahrung herum und verschmutzen diese mit Kot. Erreichen dann auch noch Mäuse und Ratten das Vogelhäuschen wird es schnell gefährlich für die Vögel. Diese können am Kot der Nagetiere schwer erkranken und sogar daran verenden. Auch vertreiben die Schadnager unsere gefiederten Freunde, sodass diese sich dann andere Futterquellen suchen müssen und im Ernstfall hungern. Durch das hygienische und strukturierte Design des Smart Birds Vogel-Futtersilo kommt es weder zu einer Verkotung des Futters, noch fällt dieses auf den Boden. Verhindert wird das mit dem praktischen Futterbehälter mit Fressplätzen und der effizienten Auffangschale. Darüber hinaus verfügt der Futterbehälter über zwei getrennte Kammern, die ein Befüllen mit unterschiedlichem Vogelfutter ermöglicht. In diesen Behältern verdirbt das Futter nicht so schnell und ist besser geschützt vor Regen, Schnee und starkem Wind. Somit muss man die Futterstelle nicht ständig von altem Futter reinigen und dieses durchnässt auch nicht.

Für mehr Sicherheit bei der Vogelfütterung sorgt die Platzierung des Smart Birds Vogel-Futtersilo. Dieses kann ganz einfach mit einem Draht aufgehängt werden. Aus diesem Grund ist es möglich nur für Vögel einen direkten Zugang zu bieten. Mäuse und Ratten erreichen das Vogelhaus nicht und, da kein Futter mehr auf den Boden fällt, haben sie keine Futterquelle mehr. Ein weiterer Vorteil ist, dass auch Katzen den Vögeln nicht mehr so gut auflauern können. Um die Effizienz weiter zu steigern sollte man das Vogel-Futtersilo freistehenden aufhängen, damit es für Katzen oder Marder auch keine Möglichkeit mehr gibt sich an die Vögel anzuschleichen.

Ganzjährig Vögel füttern und 50% Vogelfutter sparen

Dank der stabilen Bauweise mit robusten Materialien ermöglicht das Smart Birds Vogel-Futtersilo eine ganzjährige Fütterung bei jedem Wetter. Durch die festen und sicheren Futterplätze, in Kombination mit der Auffangschale, geht weniger Nahrung verloren und man kann bis zu 50% Vogelfutter einsparen. Intensive Tests haben die Wirksamkeit des neuen Futtersilos von SWISSINNO bestätigt. Ein innovatives Konzept, dass für eine saubere, hygienische und sichere Vogelfütterung sorgt und dabei Mäusen, Ratten und anderen Schadnagern keine Nahrungsquelle erschließt.

Das innovative Schweizer Unternehmen SWISSINNO SOLUTIONS AG setzt neue Maßstäbe in der Schädlingsbekämpfung. Durch globale Zusammenarbeit und die Einhaltung von höchsten Tierschutz-Standards, werden so Fallen konzipiert die möglichst effizient und artgerecht sind.

Firmenkontakt

SWISSINNO Solutions AG

Gabriel Le Laidier

ROSENBERGSTRASSE 22

9000 St. Gallen

+41-71-223 4016



https://www.swissinno.com

Pressekontakt

SWISSINNO

Gabriel Le Laidier

ROSENBERGSTRASSE 22

9000 St. Gallen

+41-71-223 4016



http://www.swissinno.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.