Neumarkter Lammsbräu 2023 mit zwei neuen Getränke-Highlights

Neumarkt in der Oberpfalz, 5.12.2022. Der Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu bringt 2023 gleich zwei neue Produkte auf den Markt: Die Oberpfälzer erweitern ihr Angebot an untergärigen Bierspezialitäten um ein Leichtes Helles und setzen im kreativen Sortiment der now Bio-Limonaden mit der Fan-Edition Cherry Cola ein weiteres Highlight. Beide Produkte werden, wie alle leckeren Getränke von Neumarkter Lammsbräu, ausschließlich mit besten Zutaten aus dem Ökolandbau auf handwerkliche Art hergestellt.

Die hellen Bio-Biere von Lammsbräu werden von immer mehr Genießern feiner Biere auch außerhalb Bayerns entdeckt. Biobier-Freunde schätzen die feine Hopfennote, das malzige Aroma und den spritzigen Trinkgenuss der Untergärigen, die jetzt durch eine weitere leckere Variante ergänzt werden: Neumarkter Lammsbräu Leichtes Helles ist die Antwort der Oberpfälzer auf den aktuellen „Leichtbier-Trend“ und der perfekte Begleiter zu jedem Anlass. Das alkoholreduzierte Hellbier duftet nach feinstem Malz mit dezenten Anklängen zitroniger Hopfennoten. Der Geschmack überzeugt mit feiner Textur und rundet erfrischend malzig und mit feinherber, angenehmer Note von Naturdoldenhopfen ab. Strohgelb glänzend, mit feinem schneeweißem Schaum, ist dieses schlanke, harmonische Helle mit 3,4 Prozent Alkohol der perfekte alkoholreduzierte Begleiter zu jedem Anlass. Neumarkter Lammsbräu Leichtes Helles ist ab Januar 2023 in der vertrauten 0,5 Liter-Glasmehrwegflasche im Handel zu finden.

Auch das Sortiment der beliebten now Bio-Limonaden bekommt 2023 wieder eine ganz besondere Verstärkung. now gibt es seit mehr als zehn Jahren in einer farbenfrohen Vielfalt – von klassischen Varianten mit Orange und Zitrone über now Black Cola bis hin zu außergewöhnlichen Mischungen wie now Pink Rhabarber und now light Ginger Orange. Dazu kommt jedes Jahr eine Fan-Edition, 2023 die now Cherry Cola. Die naturtrübe Bio-Limonade verbindet intensiven Fruchtgeschmack mit dem authentischen Cola-Erlebnis. Der Saft vollreifer Bio-Sauerkirschen und ein Hauch Bio-Zitrone bringen eine spritzigsaure Note in die vollmundige Süße aus karamellisiertem Bio-Rübenzucker. Anregend-köstlich, mit der natürlichen Kraft von Guarana. Die now Fan-Edition 2023 haben dieses Mal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Lammsbräu alle gemeinsam kreiert: Nach der Entwicklung verschiedener kreativer Ideen, fiel die Wahl des Lammsbräu-Teams auf die fruchtig-erfrischende Kombi aus Cola und Kirschen. Die now Fan-Edition ist ab Januar 2023 im Handel und wird in 0,33 Liter-Glasmehrwegflaschen angeboten.

Mehr Informationen zum Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu und seinen Getränken finden Sie auf www.lammsbraeu.de

Mehr Informationen zum Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu finden Sie auf www.lammsbraeu.de

Firmenkontakt

Neumarkter Lammsbräu Gebrüder Ehrnsperger KG

Kathrin Englmann-Moosburger

Amberger Straße 1

92318 Neumarkt i.d.OPf.

09181 404-0

K.Englmann-Moosburger@lammsbraeu.de

http://www.lammsbraeu.de

Pressekontakt

Haussmann Strategic Advisory

Dr. Daniel Haussmann

Pariser Platz 6a

10117 Berlin

0173-3015911

haussmann@haussmann-advisory.de

http://www.haussmann-strategic-advisory.de/

Bildquelle: @Neumarkter Lammsbräu