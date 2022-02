njoy online marketing ist „Google Premium-Partner 2022“

njoy online marketing, Agentur für Onlinemarketing mit Sitz in Köln, hat den Status Premium-Partner 2022 im Rahmen des Google Partners-Programms erhalten.

Mit einem Team von Expertinnen und Experten bietet njoy online marketing in den Bereichen Suchsuchmaschinenwerbung (SEA), Suchmaschinenoptimierung (SEO) sowie Datenanalyse und Webdesign die nötige Fachexpertise für Onlineshops und Unternehmen deutschland- und europaweit. Auf der Website des Unternehmens www.njoy-online-marketing.de finden Sie das vollständige Angebot.

Diesen Monat hat Google die Leistungen erfolgreicher Onlinemarketing-Agenturen auf der ganzen Welt anerkannt – mit der Vergabe des Premium-Partner-Status im Rahmen des neuen Google Partners-Programms.

Das neue Google Partners-Programm wurde umfassend optimiert. Erweiterte Anforderungen sowie neue Vorteile für Premium-Partner, die Unternehmenswachstum und -erfolg mit Google Ads fördern, definieren den Premium-Partner-Status neu.

„Glückwunsch an unsere Premium-Partner – die oberen 3 % der Google Partner in Deutschland. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ihre Entwicklung von Produktkompetenz, den Aufbau neuer Kundenbeziehungen und die Unterstützung des Wachstums ihrer bestehenden Kundinnen und Kunden aus. Wir freuen uns darauf, sie dabei zu unterstützen, die Onlineaktivitäten ihrer Kundinnen und Kunden zum Erfolg zu führen.“

– Davang Shah, Senior Director, Google Ads Marketing

njoy online marketing gehört zu einer Gruppe ausgewählter Premium-Partner des Google Partners-Programms. Dieses Programm richtet sich an Werbeagenturen und Drittanbieter, die Google Ads-Konten im Namen anderer Unternehmen verwalten. Ziel des Programms ist es, Unternehmen innovative Tools, Ressourcen und Unterstützung an die Hand zu geben, damit diese ihren Kundinnen und Kunden beim erfolgreichen Aufbau ihres Onlinegeschäfts helfen können.

njoy online marketing ist eine inhabergeführte Agentur mit Sitz in Köln. Gegründet wurde (kurz) „njoy“ im Jahr 2013 von Angela Selbert und Daniel Heidinger.

Mit über 30 Mitarbeitern ist njoy online marketing spezialisiert auf die Bereiche SEO, SEA, Webdesign, Datenanalyse, Content sowie Social Media und verhilft kleinen, mittelständischen sowie großen Unternehmen zum Erfolg mit ihrem Webauftritt.

Neben den Leistungen der genannten Bereiche bieten die Expertinnen und Experten Seminare und Kurse in den jeweiligen Disziplinen an, die deutschlandweit erstmals so angeboten werden.

