noblechairs EPIC Compact – Stil ist keine Frage der Größe

Berlin, 31.08.2021

Komfort und Vielseitigkeit in noch mehr Größen: noblechairs veröffentlicht die neue EPIC Compact Serie. In gewohnt höchster noblechairs Qualität und mit einer breiten Auswahl an Materialen und Farben, bieten die Gaming-Stühle das optimale Sitzerlebnis für Nutzer zwischen 125 und 170 cm Körpergröße und bis zu einem Gewicht von 120 kg. Die neue Synchronmechanik ermöglicht es dem Stuhl sich mit deinem Körper zu bewegen und sorgt für beste Ergonomie auch über längere Zeiträume. Das beiliegende Kopf- und Lendenkissen-Set, vervollständigt das Paket für höchsten Komfort. Das macht die EPIC Compact Serie zu idealen Begleitern für lange Bürotage, ausgedehnte Lern-Sessions am Schreibtisch oder beim intensiven Gaming. Jetzt neu bei Caseking!

Finde dank der neuen Synchronmechanik die Position, die am besten zu dir passt. Der EPIC Compact bietet eine Reihe von flexiblen Anpassungsmöglichkeiten und ist so in jeder Situation der perfekte Stuhl für dich. Spannung und Anpressdruck der synchronisierten Bewegung von Rückenlehne und Sitzfläche ist regelbar, die Position lässt sich auf Wunsch auch verriegeln. Weiterhin ermöglicht ein leicht erreichbarer Hebel, die Tiefe der Sitzfläche schnell und unkompliziert einzustellen, um unnötigen Druck auf die Oberschenkel zu vermeiden.

Indem die Stühle sich der Körperbewegung anpassen, sorgen sie für eine gesunde Haltung und Sitzposition, auch über längere Zeiträume. Die EPIC-Serie von noblechairs ist das Ergebnis der Kooperation des Herstellers mit eSports-Profis. Diese sind besonders darauf angewiesen, über mehrere Stunden komfortabel zu sitzen und gleichzeitig eine gesunde Sitzhaltung zu wahren. Der noblechairs EPIC Compact wird diesen Anforderungen mehr als gerecht.

Die Features der noblechairs EPIC Compact Serie im Überblick:

-Hochwertige Gaming Stühle für Nutzer zwischen 125 cm und 170 cm

-Geeignet bis 120 KG

-Synchronisierte Bewegung von Rückenlehne und Sitzfläche

-Einstellbarer Anpressdruck

-Anpassbare Sitztiefe von 42 bis 48 cm

-Reichlich Einstellungsmöglichkeiten für beste Ergonomie

-Neue Synchronmechanik zur dynamischen Anpassung an die Sitzposition

-Verfügbar mit besonders nachhaltigem, in Deutschland hergestelltem PU-Leder, oder mit angenehm atmungsaktivem Stoffbezug

-Äußerst stabiler Stahlrahmen

-Aluminium-Fußkreuz

-Kopf- und Lendenkissen-Set enthalten

-Gesamthöhe: 112 – 122 cm, Sitzhöhe: 40 – 50 cm

Der noblechairs EPIC Compact ist mit Bezügen aus unterschiedlichen Materialien erhältlich: Genieße die von der TX-Serie bekannte Stoffvariante oder entscheide dich für höchst nachhaltiges, in Deutschland hergestelltes PU-Leder (80 % erneuerbare / natürliche Rohstoffe). Das PU-Leder ist leicht zu reinigen und unbedenklich nach Spielzeugnorm DIN EN 71-3.

Die Varianten in Schwarz mit Elementen in Carbon-Optik und schwarzen Nähten bieten den klassischen noblechairs-Look. Wer etwas Farbe ins Spiel bringen möchte, kann zwischen den neuen Farbkombinationen Schwarz / Carbon / Blau und Schwarz / Carbon / Rot wählen, perfekt gepaart mit durchgehenden Farbakzenten. Der Stoffbezug der TX Variante ist in stilvollem Anthrazit gehalten.

Die noblechairs EPIC Compact Serie bei Caseking:

https://www.caseking.de/noblechairs-compact

Mit PU-Leder sind die noblechairs EPIC Compact Gaming Stühle in den Farbkombinationen Schwarz / Carbon, Schwarz / Carbon / Blau und Schwarz / Carbon / Rot für 379,90 Euro zu haben.

Der noblechairs Epic Compact TX mit Stoffbezug in Anthrazit / Carbon ist für 359,90 Euro erhältlich. Alle Stühle sind ab sofort lieferbar.

