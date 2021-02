NTT DATA zum dritten Mal in Folge als Branchenführer im Avasant Blockchain Services RadarView ausgezeichnet

Bericht würdigt die Blockchain-Reife von NTT DATA, den innovationsorientierten Ansatz und die Beiträge zur globalen Industrie

München, 03. Februar 2021 – NTT DATA, führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen, wurde im Blockchain Services RadarView™ Bericht 2020 von Avasant als Branchenführer ausgezeichnet. Der Bericht stellt die IT-Dienstleister mit den wirkungsvollsten Blockchain-Implementierungen und -Strategien im vergangenen Jahr vor.

NTT DATA platzierte sich zum dritten Mal in Folge in der Top-Kategorie von Avasant. Ausschlaggebend waren dafür die Blockchain-Praxisreife, der innovationsorientierte Ansatz und die Beiträge zur globalen Blockchain-Industrie. Der Bericht hebt auch eine Reihe von Kundenanwendungsfällen hervor. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit dem italienischen Bankenverband an einer Corda-basierten Blockchain-Lösung für den Interbankenabgleich der gesamten Bankenbranche in Italien.

“NTT DATA hat schon früh, im Jahr 2015, eine Blockchain-Abteilung gegründet, weil wir das Potenzial der Technologie sahen, einen greifbaren Wert für Kunden zu schaffen und die Gesellschaft wirklich zu verändern”, sagt Toshi Fujiwara, Representative Director & Senior Executive Vice President, CTO, CKO, CISO, CFO, CHRO, CRO von NTT DATA. “Die erneute Auszeichnung als Blockchain-Branchenführer zeigt, dass wir über die Expertise, die Fähigkeiten und die technologischen Assets verfügen, Kunden bei der Entwicklung von Blockchain-Lösungen zu unterstützen und einen Wettbewerbsvorteil zu erzeugen.”

Die Blockchain-Abteilung von NTT DATA beschäftigt weltweit mehr als 500 Technologie-Expertinnen und -Experten in über 20 Ländern und betreut mehr als 90 Kunden. Das Unternehmen betreibt vier Innovationslabore, darunter ein Blockchain-Exzellenz-Zentrum für die globale Bereitstellung von Blockchain-Dienstleistungen. NTT DATA verzeichnete im vergangenen Jahr ein Kundenwachstum von fast 50 Prozent bei seinen Blockchain-Services, da die Nachfrage und die Anwendungsfälle für die innovative Technologie weiter zunehmen.

Als Mitbegründer mehrerer Blockchain-Konsortien trägt NTT DATA zu Projekten bei, die auf einflussreichen Blockchain-Technologien wie Hyperledger, Ethereum, Corda und Ripple basieren. Zu den hauseigenen Plattformen gehören BlockTrace4Sharing, das Spenden verwaltet, verfolgt und validiert, und die Blockchain-Reconciliation-Plattform, die Unternehmen dabei hilft, finanzielle und nicht-finanzielle Transaktionen in Echtzeit zu verrechnen.

Avasants RadarView ist eine unabhängige Bewertung von Service-Anbietern, die sie als langfristige Partner für globale Organisationen im digitalen Wandel hinsichtlich Praxisreife, Investitionen und Branchenentwicklung evaluiert. Die Methodik kombiniert traditionelle Anbieterbefragung mit unabhängigem Data-Mining und kundenseitigen Marktchecks, um die Analysten mit einem ganzheitlichen Überblick über die Dienstleisterlandschaft zu versorgen.

“Das Engagement von NTT DATA für Blockchain zeigt sich in seinen Beiträgen zum Wachstum der Branche”, sagt Swapnil Bhatnagar, Research Director bei Avasant. “Als Gründungsmitglied mehrerer Konsortien hat es die Entwicklung der Blockchain-Technologie und des Ökosystems auf der ganzen Welt beschleunigt. Seine Stärken lassen sich durch seine Erfahrung bei der Implementierung von landesweiten Produktionsprojekten, tiefe Branchenkenntnisse, ein umfangreiches Portfolio an Blockchain-Assets und -Lösungen, ein starkes Partner-Ökosystem einschließlich R3, Hyperledger und Digital Asset Holdings – sowie Partnerschaften mit SAP, Microsoft und AWS – definieren. Diese Stärken in Verbindung mit kontinuierlichen Investitionen in die Blockchain-Forschung und -Entwicklung haben NTT DATA zum dritten Mal in Folge als führendes Unternehmen in Avasants Blockchain Services 2020 RadarView ausgezeichnet.”

Weitere Informationen zu den Blockchain-Angeboten von NTT DATA: https://de.nttdata.com/digital/technologien/Blockchain

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft im Allgemeinen selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie für …

Deutschland: de.nttdata.com

Österreich: at.nttdata.com

Schweiz: ch.nttdata.com

