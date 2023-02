Nubert startet Abverkauf: reduzierte Preise für Produkte mit Schönheitsfehlern

Schwäbisch Gmünd, 10. Februar 2023 – Am 13. Februar startet bei Nubert die perfekte Aktion, um sich mit stark reduzierten Lautsprechern und Elektronik-Komponenten ehrlichen Klang nach Hause zu holen: Die Ware weist zwar deutliche Schönheitsfehler auf, bietet aber ansonsten gewohnte Klang-Qualität ohne Einschränkungen.

Optische Mängel, doch mit voller Garantie und allen Funktionen

Im neuen Jahr heißt es erst mal Platz schaffen im Lager von Nubert. Davon profitieren jetzt vor allem die Kunden, denn im Rahmen des Abverkaufs sind richtige Schnäppchen bei Lautsprecher-Retouren und anderen Komponenten mit optischen Makeln möglich. Die HiFi- und Heimkinogeräte mit Charakter sind zwar stellenweise auch mehrfach mit Kratzern und Rissen im Lack sowie Dellen am Gehäuse versehen, wurden jedoch vom Nubert Service geprüft und funktionieren tadellos. Wer sich seine Wunschkomponenten sichern möchte, kann sich auf der jeweiligen Produktseite Beispielabbildungen von baugleichen Komponenten ansehen und sich über mögliche Einschränkungen informieren. Kunden, die sich dann für ein Produkt entscheiden, erhalten die volle Garantie. Dabei gilt: Wer zuerst kommt, hat die besten Chancen – die Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Eine Übersicht über alle Schnäppchen-Angebote gibt es auf der Aktionsseite unter:

https://www.nubert.de/sale/aktionen

Geschickt eingesetzt: Macken bestmöglich verbergen

Gerade im Heimkino und bei Subwoofern lässt sich viel kaschieren oder sogar komplett verbergen. Der nuSub XW-800 slim kann beispielsweise unter einer passenden Couch verschwinden und von Kratzer oder Delle ist plötzlich gar nichts mehr zu sehen. Und auch mit Abdeckungen und einer geschickten Aufstellung ist vieles möglich: Hinter akustisch transparenten Stoffen oder einer Leinwand werden Lautsprecher komplett unsichtbar. HiFi-Komponenten können oftmals in einem Rack so ausgerichtet werden, dass keine Dellen mehr sichtbar sind. So stehen den Kunden viele Möglichkeiten offen, um auch bei den Produkten mit Schönheitsfehlern das Maximum herauszuholen. Denn letztlich kommt es auf die inneren Werte an.

Link zur Aktionsseite:

Das Unternehmen Nubert electronic GmbH

Klangfaszination aus Baden-Württemberg: Mit über 45 Jahren Marktpräsenz gehört die Nubert electronic GmbH aus Schwäbisch Gmünd zum Kreis der renommierten Hersteller mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Lautsprecherboxen für Musik- und Filmwiedergabe. Von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war und ist die Tatsache, dass es seit 1975 unter der Leitung seines Gründers, Inhabers und Entwicklungschefs Günther Nubert steht. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung entstand die nuPro-Serie, die den exzellenten Ruf des Unternehmens unter Fachmedien, Toningenieuren, Produzenten und Musikern begründet hat. Als Direktvertreiber bietet Nubert Kunden die Möglichkeit, in den eigenen Filialen und Hörstudios einzukaufen oder sich die Produkte auf dem Versandweg bequem nach Hause schicken zu lassen. Diese Vertriebsform bringt dem Kunden eine Reihe handfester Vorteile. Häufig gelobt wird beispielsweise das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Nubert Boxen, die aufgrund der eingesparten Händlermarge immer preisgünstiger sein können als vergleichbar ausgestattete Produkte von Mitbewerbern. Oder auch die 30-tägige Testfrist für Versandkunden, die neu erworbene Lautsprecher und Elektronikkomponenten in aller Ruhe in den eigenen vier Wänden ausprobieren können.

