Oberfränkische Work-Life-Balance

Bayreuth bietet beste Voraussetzungen für entspanntes Arbeiten und Leben

Berufs- und Privatleben im Einklang, möglichst wenige Stressfaktoren in beiden Bereichen und die Möglichkeit, sowohl im Job als auch in der Freizeit individuelle Wünsche zu verwirklichen und selbstgesteckte Ziele zu erreichen. Für die ideale Work-Life-Balance, von der die meisten Menschen träumen, braucht es oft nur den richtigen Ort. Für Karrieresuchende, junge Familien, Berufseinsteiger oder alle, die auf der Suche nach hoher Lebensqualität und einem spannenden Arbeitsmarkt sind, bietet Bayreuth die perfekte Basis.

“Wer dort arbeiten und leben möchte, wo andere Urlaub machen, ist bei uns genau richtig”, erklärt Dr. Manuel Becher, Geschäftsführer der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH. “Gleichzeitig überzeugt Bayreuth durch seine optimale Mischung. Weder zu klein noch zu groß. Weder zu ländlich noch zu urban.” Tatsächlich steht die oberfränkische Mittelstadt größeren Städten in nichts nach, was das Angebot ansässiger Firmen betrifft, das bis hin zu internationalen Weltmarktführern reicht. Bekannte Unternehmen aus dem Bereich Bildung und Forschung, die in enger Zusammenarbeit mit der Bayreuther Universität Stadt und Region zunehmend als Innovationsstandort prägen, machen Bayreuth karrieretechnisch umso interessanter. “Made in Bayreuth ist längst zu einem Prädikat für innovative Technologien geworden, ebenso wie für beispielhafte Karrieren.”

Bestnoten für den “Life”-Faktor

Dass neben dem Karrierepotenzial auch der “Life”-Faktor Bayreuths überzeugt, steht nach einem Blick auf die Highlights der Region vermutlich außer Zweifel. Eingebettet zwischen den beiden Tourismusregionen Fränkische Schweiz und Fichtelgebirge deckt die Region nahezu die gesamte Range möglicher Freizeitaktivitäten und Sportarten ab. Vor allem Biker, Kletterer, Wanderer und Wintersportler kommen rund um Bayreuth voll auf ihre Kosten. Kultursuchende haben in der Wagnerstadt – wie nicht anders zu erwarten – die Qual der Wahl aus zahlreichen Angeboten und Events.

Kurze Wege – großer Zeitgewinn

Doch nicht nur das aktive Freizeitangebot Bayreuths fördert eine ausgewogene Work-Life-Balance. Ein entscheidender Zufriedenheitsaspekt vor allem für junge Familien ist der Zeitgewinn, den Bayreuth dank seiner überschaubaren Größe und dementsprechend kurzer Wege bietet. Kitas sind um die Ecke und der nächste Park ist in Fußnähe erreichbar – das erhöht spürbar die Lebensqualität vor Ort und schenkt mehr Zeit mit Familie, Freunden oder ganz für sich.

Freiraum als Luxus

Neben einem Plus an Zeit zählt auch das Plus an Raum zu den Standortfaktoren, die Neu-Bayreuther am meisten zu schätzen wissen. “In vielen Regionen sind Immobilienpreise unerschwinglich und machen beispielswiese den Wunsch nach einem eigenen Häuschen mit Garten schwer erreichbar”, erklärt Sophie Schmidt, Leitung des Standortmarketings bei der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH. “In Bayreuth Stadt und Landkreis dagegen können sich Familien diesen Traum zu realistischen Konditionen erfüllen und sich ihren individuellen Rückzugsort schaffen.” Viel Freiraum zum Durchatmen und Entspannen gehört jedoch ebenso zum öffentlichen Leben Bayreuths. “Gerade die vergangenen Monate haben gezeigt, wie wichtig kleine Oasen innerhalb städtischer Strukturen sind. Viele Grünflächen und Parkanlagen und die Natur immer direkt vor der Tür sind besonders in Zeiten von Corona und Social Distancing ein unbezahlbarer Luxus.”

Die Stadt Bayreuth richtet sich mit ihrer Standortkampagne “Bayreuth. Bühne für Wirtschaft” gemeinsam mit Arbeitgebern und weiteren Institutionen unter anderem an Neubürger, um beim Start in der neuen Heimat zur Seite zu stehen. Dafür werden z. B. monatliche Treffs für Neu-Bayreuther organisiert, die eine Übersicht über Bayreuths Highlights aus Kultur und Freizeit geben und ein Willkommensgefühl vermitteln sollen. Bei verschiedenen Events, die an wechselnden Highlight-Orten der Stadt stattfinden, kann man schnell mit anderen in Kontakt kommen. Mehr Infos unter WWW.BAYREUTH-WIRTSCHAFT.DE

