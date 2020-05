OnDemand-Service-Portal für Online-Marketing unterstützt Unternehmen in Corona-Krise

Lage, 19.05.2020 – Trotz Lockerung der Alltagseinschränkungen in der derzeitigen Corona-Pandemie fordert die Krise weiterhin Opfer aus allen Wirtschaftszweigen. Dennoch nutzen viele Unternehmen die Chance, um als Gewinner aus dieser Zeit hervorzugehen.

Gerade Online-Dienstleister und Online-Shops können durch Quarantänemaßnahmen wirtschaftliche Erfolge verzeichnen, während lokal ansässige Ladengeschäfte auf finanzielle Hilfe angewiesen sind. Die logische Konsequenz: Immer mehr Unternehmen drängen auf den digitalen Markt, um ihre Umsatzeinbußen zu kompensieren. Die Bajorat Media hat für diese Unternehmen eine zielführende Lösung entwickelt, die den Umstieg auf ein digitales Geschäft unkompliziert und schnell unterstützt.

Schnell und einfach: Web-Development & Design On-Demand

Als langjähriger Spezialist für die Konzeption und Umsetzung von Webprojekten weiß die Bajorat Media, worauf es bei der Digitalisierung von Unternehmen und ihrem Geschäft ankommt. Mithilfe von zielführenden Kernfragen werden Interessenten durch den Projektanfrage-Prozess auf der Landingpage begleitet. Auf Basis der eingereichten Informationen, wie beispielsweise der Art des Projekts und des Bearbeitungszeitraum kann nach Terminvereinbarung die persönliche Betreuung stattfinden. Die Bajorat Media greift hierfür auf Video-Meetings, Screensharings und Telefonate zurück, um die genauen Anforderungen an das Projekt aufzunehmen.

Wichtiger Partner in Krisenzeiten

Das Erfolgsmodell des OnDemand-Service-Portals kommt in diesen Zeiten gerade recht. Unternehmen, die gerade jetzt auf einen erfolgreichen Sprung in das digitale Geschäft angewiesen sind, können durch sich nach einfacher Projektanfrage und persönlicher Absprache auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und so der Corona-Krise effektiv entgegentreten.

Die Agentur Bajorat Media ist eine auf WordPress, Webdesign, SEO und Online-Marketing spezialisierte Agentur. Wir verstehen uns als persönlicher Sparringspartner an der Seite unserer Kunden und bieten diesen Full-Service-Leistungen von der Strategieberatung bis zur technischen Entwicklung.

Kontakt

Bajorat Media

Pascal Bajorat

Tündel 20

32791 Lage

+49 (0)30 / 3472 7905

info@bajorat-media.com

https://www.bajorat-media.com

