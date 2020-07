OneTwoSocial gewinnt Social-Media-Etat von Deuter

München, 7. Juli 2020. Mit Deuter Sport konnte die Agentur für digitale Markenkommunikation, OneTwoSocial, eine der führenden Marken im Outdoor-Bereich gewinnen. Der Etat umfasst die Betreuung der Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram und Pinterest, die Entwicklung reichweitenstarker Kampagnen, Content-Produktionen sowie die Schaltung von Performance-Kampagnen.

Ziel der Zusammenarbeit ist die Ansprache neuer Zielgruppen, der Ausbau des Marken-Images sowie ein emotionales Storytelling für die Marke Deuter. In diesem Zusammenhang hat bereits der Pinterest-Kanal des Unternehmens einen neuen Anstrich bekommen. Zudem konnten OneTwoSocial und Deuter gemeinsam die aktuell laufende Gewinnspiel-Kampagne “Becoming a Guide” auf die Beine stellen.

Gregor Cerwinski, Head of Digital Marketing bei Deuter: “Wir sind froh, mit OneTwoSocial einen starken Partner an unserer Seite zu wissen. Die vorhandene Expertise und die gute Zusammenarbeit auf professioneller und persönlicher Ebene haben uns von Anfang an überzeugt. Wir sind uns sicher, dass wir so für die nächsten Schritte in unserer Endkundenkommunikation gut aufgestellt sind.”

Helge Ruff, CEO von OneTwoSocial, dazu: “Mit Deuter konnten wir einen starken Kunden aus dem Outdoor-Sport-Bereich gewinnen, der auch in der Disziplin Social Media immer einen Schritt voraus sein will und offen für neue Wege ist. Das zeigt sich besonders darin, dass Deuter auch auf Pinterest als Verbreitungskanal setzt. Eine Plattform, deren Potential noch nicht jede Marke für sich entdeckt, geschweige denn ausgeschöpft hat.”

Über Deuter Sport

Die Deuter Sport GmbH ist ein deutscher Hersteller von Rucksäcken, Schlafsäcken und Accessoires mit Sitz in Gersthofen bei Augsburg. Seit rund 100 Jahren gibt es das Traditionsunternehmen bereits. Die Geschichte der Rucksack-Herstellung führt bis in die 30er-Jahre zurück und macht Deuter Sport zu einer der führenden Marken in diesem Segment.

Über OneTwoSocial

Als Agentur fur digitale Markenkommunikation legt OneTwoSocial die Schwerpunkte auf die Bereiche Social Media sowie Video- und Bild-Content im Social-Media-Kontext. Damit Brands bei ihrer Zielgruppe “top of mind” werden, bietet das knapp 50-köpfige Team von OneTwoSocial alles: von der Strategie-Erstellung uber die Content-Produktion fur Highclass-Fotos und -Videos, Social Media Advertising, Influencer Marketing bis hin zur 360-Grad-Betreuung aller Social-Media-Kanäle.

OneTwoSocial wurde 2011 von Helge Ruff und Markus Dickhardt in Munchen gegründet und schafft fur Marken wie Gardena, KFC Deutschland, Kaufland oder Staedtler Kampagnen, die für “entertaining dialogue” sorgen. Zudem wurde die Agentur mit zahlreichen Awards ausgezeichnet, u.a. dem “Annual Multimedia Award 2019”, dem “Eyes & Ears Award” sowie dem “Great Place to Work Award” in drei Kategorien.

Weitere Informationen unter: www.onetwosocial.de

Firmenkontakt

OneTwoSocial

Stefanie Rigling

Winzerer Straße 47D

80797 Müchen

+49 (0)89543568019

+49 (0)89 54 35 68 069

s.rigling@1-2-social.de

http://www.onetwosocial.de

Pressekontakt

ELEMENT C

Shari Lüning

Aberlestraße 18

81371 München

089 – 720 137 25

s.luening@elementc.de

http://www.elementc.de