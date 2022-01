Out now: Die individuelle LearnBox von Crea Motion

Was haben Lernkarteikarten mit Blended Learning zu tun? Die Crea Motion hat das System der Lernkarteikarten völlig neu durchdacht und an das Moderne angepasst – sie nennen es LearnBox.

Denken wir einmal an unsere Schulzeit zurück: Die effektivste Lernmethode war das Nutzen von Karteikarten. Immer wieder hat man seine Kärtchen studiert, bis man das Gelernte im Schlaf aufsagen konnte.

Die Crea Motion hat sich dieses Prinzip zunutze gemacht. Sie haben die Karteikarten-Methode auf ein nächstes modernes, innovatives und strukturiertes Level gebracht. Es beruht auf dem bewährten und seit über 30 Jahren erprobten 5-Fächer-Lernsystem. Hierbei wird der Lernstoff regelmäßig wiederholt und dauerhaft im Langzeitgedächtnis gespeichert.

Sie kombinieren Lernkarteikarten, die in kreativen Workshops erarbeitet werden und verbinden diese mit einer speziellen digitalen Lernplattform.

Das Besondere an dieser Blended-Learning-Methode ist, dass das vorgegebene Thema des/der Kunden/-in in einem moderierten Workshop erarbeitet wird, um dann mit den primären Teilnehmern/-innen zusammen die Lernkarteikarten zu erstellen. Bei Bedarf können außerdem Führungskräfte gesondert eingebunden werden und ebenfalls an Struktur und Inhalt arbeiten.

Die Box wird nach den Vorgaben der Kunden/-innen gestaltet und dann mit den individuellen Lernkarteikarten an alle Mitarbeiter/-innen ausgegeben. Die primäre Arbeitsgruppe kann als Multiplikator für die Verbreitung sorgen. Gemeinsam mit der Bildungsplattform-Software onAcademy können die individuellen Lerninhalte in Form von Videos, Dokumenten, Skizzen etc. in der eigenen online Akademie zur Verfügung gestellt werden.

Die physischen Lernkarten werden somit zusätzlich und/oder zur Vertiefung digitalisiert und dauerhaft zur Verfügung gestellt. Sowohl die Karten, das Design als auch die Lernplattform ist vollkommen auf den/die Kunden/-in abgestimmt und absolut individuell.

Die Crea Motion wird dieses Konzept aber nicht nur ihren Kunden/-innen anbieten. Zusätzlich bilden sie ebenfalls Trainer/-innen in dieser Methode aus und vergeben dafür sogar Lizenzen. Die gesamte Arbeit im Hintergrund erledigt das Media-Team der Crea Motion.

Bei Interesse dürfen Trainer/-innen gerne Kontakt zur Crea Motion aufnehmen, um alles Weitere zu besprechen: www.crea-motion.de

Die Crea Motion freut sich darauf, die lang bewährte Lernmethode unter frischem Wind der Innovation und optimaler Entwicklung ganz neu vorzustellen.

Mit der neuen LearnBox, inklusive der persönlichen Unterstützung des Media-Teams, taucht man in eine effektive Welt des modernen Lernens ein.

