Outdoor-Möbel für Tim“s Restaurant an der Elbe

Trendige Seilgeflecht-Möbel von A.B.C. Worldwide bereichern Terrasse

Der Hamburger Erfolgs-Gastronom Tim Lang hat ein neues Restaurant direkt an der Elbe eröffnet und dieser Herzensangelegenheit seinen eigenen Namen gegeben: Tim“s Restaurant. Die feinsinnigen Speisen haben einen unverkennbaren, regionalen Einfluss. Mit viel Liebe zum Detail entstehen Gerichte, wie kross gebratenes Rotbarschfilet mit Grapefruit-Fenchelsalat oder friesisches Deichlamm-Caree. Den Gourmets ist Tim Lang bestens bekannt als Mitbegründer der Küchenfreunde und des Botanic District in Eppendorf.

Das Interieur von Elisabeth Ocker von Omeo Homeline kombiniert moderne und klassische Elemente zu einem entspannten Ambiente. Während das Restaurant den Gästen 120 Plätze bietet, sind es auf der Terrasse noch einmal 110. Auch das Exterieur direkt am Wasser schafft eine besondere Atmosphäre. Von hier aus blickt man auf die Elbphilharmonie, die Landungsbrücken und alles, was sich auf dem Wasser bewegt. A.B.C. Worldwide hat die Terrasse mit den Outdoor-Sesseln „Dione“ der Marke Garden Emotions und passenden Säulentischen ausgestattet.

Die Outdoor-Sessel reflektieren das komfortable Interieur und erinnern mit ihrem groben Seilgeflecht an Schiffstaue. Dabei bieten sie mit ihren wasserresistenten Outdoor-Kissen einen besonderen Sitzkomfort. Das Gestell aus leichtem, wetterfesten Aluminium lässt sich gut bewegen und ist dabei korrosionsbeständig. Auch das Alugestell der Tische trotzt jedem Wetter. Die Tischplatten aus dem Material Compact sind elegant und grazil, aber trotzdem stark belastbar. Auch Sonne, Kratzer, Regen, Schnee, Säure, Hitze und Fett können ihnen nichts anhaben.

Fotografin: Alexia Rabe / Tim“s Restaurant Hamburg

Bildquelle: Alexia Rabe / Tim’s Restaurant Hamburg