Panik City feiert den „Komet“-Erfolg von Udo Lindenberg und Apache 207 mit exklusiven Angeboten

Hamburg, 12. Dezember 2023 – In der Panik City, dem einzigartigen Museum von Udo Lindenberg auf der Hamburger Reeperbahn, herrscht Ausnahmezustand! Der Erfolg des Songs „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207 wird gebührend gefeiert, und wir laden alle Fans zu einer exklusiven Panik City Tour ein.

Der „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache sorgt nicht nur für pulsierende Beats, sondern entfacht hier in der Panik City eine wahre Welle der Begeisterung! Der Track hat nicht nur die offiziellen deutschen Charts erobert, sondern sich auch als der erfolgreichste deutsche Song aller Zeiten etabliert – ein musikalisches Phänomen, das gehört, gekauft, gestreamt und in vielerlei Hinsicht gefeiert wird. Ein Grund, die Feierlichkeiten gebührend einzuleiten!

Der „Komet“ avancierte nicht nur zum erfolgreichsten Song des Jahres 2023, sondern entwickelte sich auf YouTube mit 59 Millionen Aufrufen zu einem wahren Phänomen. Weder auf der Plattform noch bei Apple Music konnte ein anderes Musikvideo in Deutschland im Jahr 2023 diesen Erfolg übertreffen. Mit 21 Wochen an der Spitze der deutschen Charts ist „Komet“ der am längsten auf Platz eins platzierte Hit in der Geschichte der deutschen Charts.

Um diesen Meilenstein gebührend zu feiern, bietet die Panik City ab sofort einen exklusiven „Komet“-Rabatt von 10% auf alle Tickets für die 90-minütigen Touren vom 11.12.2023 bis einschließlich 31.1.2024 an. Verwende einfach den Code 10%VVK bei der Bestellung im Webshop oder über die Telefonhotline, aber beeile dich – das Angebot gilt nur für die ersten 1.000 Tickets!

Als Udo Lindenberg und das Panikorchester ihre musikalische Reise antraten, war deutschsprachige Rockmusik alles andere als Mainstream. Dank ihres Einflusses hat sich das jedoch grundlegend geändert. Nach einer beeindruckenden Achterbahnfahrt aus Höhen und Tiefen erleben sie nun erneut einen langen Höhenflug. All diese Facetten des Ausnahme-Rockstars können Besucher*innen in der Hamburger Panik City auf der Reeperbahn multimedial entdecken. Hier präsentiert Udo Lindenberg seit 2018 sein einzigartiges Udoversum, ein Museum der ganz besonderen Art.

Das Duett zwischen dem 77-jährigen gebürtigen Gronauer und dem 26-jährigen Künstler aus der Rhein-Neckar-Region markierte den Höhepunkt eines Musikjahres. Der Erfolg von „Komet“ ist nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch ein symbolischer Ausdruck für die Verbindung verschiedener Generationen durch die universelle Sprache der Musik.

Das ist nicht alles! Feier mit uns eine richtig fette Weihnachtssause und sicher dir den stylischen Panik City X-Mas Hoodie mit einem sensationellen Rabatt von 5EUR. Dieser schwarze Hoodie aus hochwertigem Materialmix (80% gekämmte Baumwolle, 20% Polyester) ist nicht nur ein Kleidungsstück, sondern eine echte Ansage. Mit dem kultigen Panik City Logo und Udo, der die besinnliche Zeit rockt, wird er zum Highlight der Weihnachtszeit – und das für unschlagbare 44,90EUR!

Damit nicht genug – entdecke den exklusiven „Komet“ Leckerelle®, einen frischen Pfefferminzlikör im Panik-Style. Erlebe einen Hauch von Udo in jeder Flasche – exklusiv vor Ort auf der Reeperbahn erhältlich und natürlich mit Hut auf der Flasche.

Ab Januar 2024 startet die Panik City jeweils um 10 Uhr spezielle Express-Touren, die eine kompakte und zeitlich verkürzte Erkundung der Welt von Udo Lindenberg ermöglichen. Entdecke die Höhepunkte von Udo Lindenbergs Welt mit der neuen „Express-Tour: Panik City Kompakt“. Ideal für Tourist*innen und Schulklassen mit begrenzter Zeit und Budget. In einer Stunde erlebst du das Beste von Udo – Musik, Politik und Engagement für Frieden und Freiheit. Multimediale Präsentationen und interaktive Elemente bieten ein eindrucksvolles Erlebnis trotz verkürzter Dauer. Auch diese Touren sind bereits ab sofort buchbar!

Schnappe dir deine Tickets, rocke mit uns die Bude und erlebe den „Komet“-Vibe hautnah! Wir freuen uns auf eine panisch-gute Weihnachtszeit in der Panik City.

Weitere Informationen und Tickets sind ab sofort auf der offiziellen Website der PANIK CITY unter www.panikcity.de erhältlich.

Auf einer Fläche von etwa 700 m² ist die PANIK CITY – UDO LINDENBERGS MULTIMEDIA ERLEBNIS auf Hamburgs Reeperbahn im Klubhaus St. Pauli zu Hause. Das innovative Technik-, Kunst- und Kultur-Projekt zeichnet das musikalische, künstlerische und gesellschaftspolitische Wirken des Ausnahmekünstlers Udo Lindenberg nach und macht es mittels technischer Innovationen erlebbar. Die Reeperbahn mit ihren Seitenstraßen ist mit über 30 Millionen Besuchern im Jahr Deutschlands Hotspot für Partys, Feiern und Entertainment aller Art. Als Musikstadt und Vorreiter in der Digitalisierung hat Hamburg nun mit der PANIK CITY einen neuen spannenden Ort der Begegnung und des Ausprobierens.

