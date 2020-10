Parasoft: AI-gestützte Testsuite setzt Maßstäbe für Low-Code-Anwendungen

Einzigartige Testautomatisierung steigert Produktivität von DevOps

Monrovia, (USA) / Berlin – Oktober 2020 – Parasoft, seit über 30 Jahren ein weltweit führender Anbieter von automatisierten Softwaretests, kündigt die Version 2020.2 seiner Unternehmenslösungen an: SOAtest, Virtualisierung, Selenic und Continuous Testing Platform (CTP). Mit neuen Features in der funktionalen Testsuite verfolgt Parasoft seinen konsequenten Fokus auf Softwarequalität. So wurden die UI- und API-Tests um plattformspezifische Locators für Salesforce- und Guidewire-Low-Code-Entwicklungsumgebungen erweitert – das stellt die Testbarkeit der Unternehmensanwendungssoftware sicher. Das ermöglicht es DevOps-Teams, qualitativ hochwertige Anwendungen schneller bereitzustellen.

Laut dem Report “Forrester Wave™: Continuous Functional Test Automation Suites, Q2 2020” “überzeugen die kontinuierlichen Tests von Parasoft bei API-Testing, Service-Virtualisierung und Integrationstests sowie im kombinierten Automatisierungskontext. (…) Parasoft verfolgt seine engagierte, in 2018 vorgestellte KI-Roadmap und die Pläne zur Integration von KI und ML auf allen Ebenen der Testpyramide.”

Mit der neuen Version können Entwicklungs- und QA-Teams eine Zielanwendung spezifizieren und für diese Plattform optimierte Tests (sowohl für UI- als auch für API-Tests) erstellen.

-Parasoft SOAtest reduziert den Zeitaufwand für das Testen von APIs drastisch, indem es den zugrundeliegenden API-Verkehr für Unternehmensanwendungen automatisch erfasst und mithilfe von KI in API-Tests konvertiert.

-Parasoft Selenic ermöglicht Testern die Bewertung der End-User-Erfahrung durch Nutzung der aufgezeichneten UI-Attribute, welche die KI-gestützte Selbstheilung und Empfehlungen zur Korrektur von UI-Tests für Unternehmensanwendungen verbessern.

-Parasoft Virtualize und CTP geben Anwendungsteams in Unternehmen die Möglichkeit, die Interaktion mit simulierten Diensten und APIs viel früher im Entwicklungsprozess mit deutlich niedrigeren Kosten und Aufwand zu testen.

“Wenn Unternehmen ihre digitale Transformation beschleunigen, um Unternehmensplattformen und Cloud-Technologien zu nutzen, müssen sie darauf vertrauen können, dass ihre Anwendungen weiterhin reibungslos laufen und eine positive Benutzererfahrung bieten. Automatisierte Tests helfen ihnen dabei, sicherzustellen, dass sie alle Grundlagen für Unit-, API- und UI-Ebenen schnell abdecken. Kluge Unternehmen setzen auf die Lösung von Parasoft, um sicherzustellen, dass sie ihre geschäftlichen und technischen Ziele erfüllen können,” so Richard Sherrard, Vice President Produkte bei Parasoft.

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

