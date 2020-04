Parasoft erhält VDC Research Embeddy Award 2020

Award für Innovation bei künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML)

Parasoft, seit über 30 Jahren führend im Bereich Automated Software Testing, hat den VDC Research Embeddy Award 2020 erhalten. Jedes Jahr prämiert das Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen VDC Research die neuesten Software- und Hardwaretechnologien in der Embedded Industrie. In diesem Jahr wurde Parasoft C/C++test, eine vereinheitlichte C- und C++-Entwicklungstestlösung für sicherheitskritische embedded Echtzeitanwendungen und Enterprise-IT, für den innovativen Ansatz ausgezeichnet, der zu schnelleren Ergebnissen bei der Softwarecodeanalyse führt, die Produktivität der Entwickler steigert und gleichzeitig die Konformität mit Vorschriften der Branche vereinfacht.

Details zu Parasoft C/C++test stehen hier: https://www.parasoft.com/products/ctest

“Parasoft verfolgt seine Investitionen und die Ausrichtung auf den Markt für embedded Systeme kontinuierlich, seine Marktpräsenz mit neuen Produkten auszubauen. Zusätzlich zu vertieften Partnerschaften und der Unterstützung von Kodierungsstandards kündigte das Unternehmen die Integration von KI-Fähigkeiten in seine statische Analysemaschine an”, so Chris Rommel, Executive Vice President, VDC Research Group. “Während Systeme zur Fehlerpriorisierung seit weit über zehn Jahren Teil von statischen Analyselösungen sind, geht Parasoft mit seiner Lösung einen Schritt weiter: Diese lernt nun effektiv aus früheren Interaktionen mit identifizierten Defekten und der Codebasis, um Anwender bei der Sichtung neuer Erkenntnisse besser zu unterstützen.”

Die neueste Innovation von Parasoft wendet KI/Maschinenlernen auf den Prozess der Überprüfung statischer Analyseergebnisse an. Die statische Analyse ist ein grundlegender Teil des Qualitätsprozesses, insbesondere in der sicherheitskritischen Entwicklung (z.B. ISO26262, IEC61508), und ein effektiver erster Schritt zur Etablierung sicherer Entwicklungspraktiken. Eine häufige Herausforderung beim Einsatz von statischen Analysewerkzeugen ist der Umgang mit der Vielzahl der berichteten Ergebnisse. Scans können Zehntausende von Befunden erzeugen, und hochqualifizierte Teams müssen einen zeitaufwändigen Prozess der Überprüfung und Identifizierung von Befunden mit hoher Priorität durchlaufen. Das führt dazu, dass kritische Probleme erst spät im Zyklus gefunden und überprüft werden, wodurch sich die Lieferung verzögert und – schlimmer noch – unsicherer Code in die Codebasis eingebettet werden kann.

Parasoft setzt einen Meilenstein in der Testautomatisierung, indem mit KI/ML neue statische Analyseergebnisse sowohl im Kontext der historischen Interaktionen mit der Codebasis als auch der früheren statischen Analyseergebnisse überprüft werden, um die Relevanz vorherzusagen und die neuen Ergebnisse zu priorisieren. Diese Innovation hilft Unternehmen bei der Einhaltung von Industriestandards und bei der Einführung der statischen Analyse. Zugrunde liegen frühere KI/ML-Innovationen von Parasoft in den Bereichen Web-UI, API und Unit-Tests ( https://www.parasoft.com/solutions/business-need/leveraging-ai-machine-learning).

“Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, insbesondere im Hinblick auf den Wettbewerb, die Expertise und das Wissen von VDC über den Embedded-Markt”, erläutert Mark Lambert, VP of Products bei Parasoft. “Wir haben schon immer unseren Kunden zugehört und Features eingesetzt, die sie vorwärts bringen. Diese Kreativität ist als Treiber für die Entwicklung bei Parasoft seit der Gründung des Unternehmens in der DNA des Unternehmens verwurzelt.”

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

