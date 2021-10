Parasoft legt bei neuer Release Hauptfokus auf API Sicherheitstests

Verlagerung der Sicherheitstests in Softwareentwicklungs-Workflows mit OWASP ZAP Integration

Monrovia (USA)/Berlin, Oktober 2021 – Parasoft erweitert seine Plattform für statische Anwendungssicherheitstests (SAST) und API-Tests um Penetrationstests, wodurch Sicherheitstests in die Arbeitsabläufe von Entwicklern integriert werden. Die Version 2021.2 von Parasoft SOAtest, Virtualize, CTP und DTP – den Kernkomponenten der Parasoft Continuous Quality Platform für API-Tests – ist ab dem 12. Oktober 2021 verfügbar.

Die API-Testplattform erweitert Penetrationstests und bietet ein neues Maß an Transparenz durch die Kombination von Parasoft SOAtests nahtlosem Dynamic Application Security Testing (DAST) und intelligenter Testgenerierung mit OWASP ZAP, um Sicherheitsschwachstellen in APIs zu identifizieren. Mit dieser intelligenten automatisierten Test- und Qualitätsplattform erhalten Teams Unterstützung bei der Lösung von Qualitätsproblemen von Software und bei der schnellen kontinuierlichen Bereitstellung von Unternehmenssoftware für verschiedenste vertikale Märkte.

Parasoft hat OWASP schon früh durch führende SAST-Tools unterstützt. Entwickler können Sicherheitstests einfach einbeziehen, indem sie Penetrationstests in Parasofts API-Testplattform als Teil ihrer API-Testszenarien aufrufen. “Durch die Integration der Sicherheit ihre täglichen Aktivitäten können Entwickler die Testautomatisierung nutzen und Sicherheitstests als Teil der funktionalen API-Tests durchführen. Das senkt die Hürden für API-Sicherheitstests für Benutzer, die in punkto Sicherheit nicht geschult sind”, erläutert Kevin E. Greene, Director of Security Solutions bei Parasoft.

“Die Erweiterung der Funktionalität von ZAP mit unserer API-Testplattform ermöglicht es, große Herausforderungen von Kunden und Markt rund um API-Sicherheitstests zu adressieren. Wir sind uns der Wichtigkeit von OWASP bei der Verbesserung der Anwendungssicherheit bewusst, darum unterstützen wir es auch”, so Matt Klassen, Vice President of Marketing bei Parasoft.

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

