ParvaSens. Ein Messgerät zur Überprüfung der Wirksamkeit der Oberflächenentkeimung mit UV-Licht

Das erste UV-C Messgerät das UV-Strahlung mit einer internen Datenbank von Bakterien, Schimmel und Viren abgleicht.

Lamp Express bringt mit dem ParvaSens ein völlig neues UV-Messgerät auf den Markt.

Das ParvaSens ist ein Messgerät zur Überprüfung der Wirksamkeit der Oberflächenentkeimung mit UV-Licht.

Das ParvaSens misst UV-C Strahlung und gleicht die gemessene UV-Dosis mit einer internen Datenbank von Bakterien, Schimmel und Viren ab. Dadurch wird es zum ersten Mal möglich, ohne Labor nachzuweisen, ob ein Bereich ausreichend mit UV-C bestrahlt wurde.

Das Handgerät bietet unübertroffene Messdynamik und extrem lange Integrationszeiten in einem sehr kompakten Formfaktor.

Seit Jahren wird kurzwellige UV-Strahlung zur Entkeimung von Oberflächen eingesetzt. Durch die Corona Epidemie ist die Möglichkeit der Deaktivierung von Mikroorganismen durch UV-Strahlung, auch in der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Da die UV-Entkeimung kein trivialer Prozess und der Erfolgsnachweis schwierig ist, bietet das ParvaSens mit seinem zum Patent angemeldeten Verfahren, eine neuartige und schnelle Problemlösung.

Das Messgerät ist in zwei Versionen verfügbar. Das ParvaSens Basic ist speziell für den Reinigungsbereich zugeschnitten. Es bietet eine einfache Bedienung und eine klare Anzeige der Ergebnisse. Das alles ohne wissenschaftlichen Lingo und ohne Lernkurve! Das macht das Gerät perfekt für den täglichen Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und überall dort, wo gründliche UV-Desinfektion jeden Tag zu Hause ist.

Das ParvaSens Advanced bietet alle Funktionen vom Basic, stellt aber auch noch Messdaten, wie z.B. UV-C Zeit, integrierte Lampenleistung (mW/cm2) und die Gesamtdosis (J/m2) dar.

Beide Geräte sind ab Januar 2021 über den Fachhandel oder direkt bei Lamp Express verfügbar. Vorbestellungen sind möglich.

Ansprechpartner für Presse und Medien

Robert TheimerPR Manager

press@lexusa.com

+1 888-5329-8847 USA+49 6359 9293434 Deutschland

www.lexusa.com/parvasens_d

Seit 1991 ist Lamp Express USA, Inc. Hersteller von technischen Lichtquellen mit Produktionsstätten in USA und Deutschland mit Standort in Morganton, NC, USA. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die Messtechnik. Mit seinen innovativen Produkten unterstützt unser Unternehmen professionelle Anwender mit Produkten neuester Technologie beim Aufbau einer sicheren und modernen Arbeitswelt.

Kontakt

Lamp Express USA, Inc.

Robert Theimer

US 70 E STE A 2907

28655 Morganton

+1 888-869-8847

press@lexusa.com

http://www.lexusa.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.