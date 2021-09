Perfekt abgesichert mit BLOCKALARM® Alarmanlagen

BLOCKALARM® entwickelt durchdachte Lösungen für Privat- aber auch Gewerbekunden für maximalen Schutz.

In einer ständig unsicherer werdenden Welt müssen heutzutage Alarmanlagen mehr leisten als noch vor einigen Jahrzehnten. BLOCKALARM® Schließsystem hat die Zeichen der Zeit erkannt und entwickelt, produziert, verkauft und installiert Alarmanlagen bundesweit. Dabei werden ausschließlich zertifizierte Funkalarmanlagen, Überwachungskameras und Sicherheitstechnik “Made in Germany” eingesetzt. Die Lösungen, die BLOCKALARM® bietet, sind sowohl für Privat- als auch für Gewerbekunden geeignet. Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Elektronik und Bauelemente und eine direkte Nähe zu Privatkunden und zum Gewerbe halfen BLOCKALARM® bei der Entwicklung eines einzigartigen Alarmgesamtsystems. Der Kunde kann sich gegen Überfälle im Haus absichern, egal ob er sich selbst dort befindet oder abwesend ist. Durch eine Vor-Ort Beratung eines BLOCKALARM® Systemberaters kann ein Anlagensystem individuell auf die Anforderungen und Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten werden. Im Einzelnen bietet BLOCKALARM®

– Einbruchschutz

– Gebäudeschutz

– Videoüberwachung

– Ein Notruf-/Überfall-System

– Zutrittskontrolle

DER BLOCKALARM® EINBRUCHSCHUTZ

Die von BLOCKALARM® entwickelte QANTUM®-Hausalarmanlage kann mit einem Funk-Bewegungsmelder verbunden werden. So entgeht dem Kunden, ob privat oder Gewerbe, keine Auffälligkeit. Für den umfassenden Einbruchschutz lassen sich ein Funk-Öffnungsmelder und ein Funk-Glasbruchmelder mit der Alarmanlage koppeln. Anhand einer feinen Sensorik wird auf diese Weise sofort erkannt, ob Türen oder Fenster unberechtigterweise geöffnet werden. Eine Infrarot-Lichtschranke komplettiert den perfekten Einbruchschutz. Sie erzeugt ein Infrarot-Lichtgitter, das sofort Alarm schlägt, sobald eine Person sich hindurchbewegt.

DER BLOCKALARM® GEBÄUDESCHUTZ

Als Ergänzung zur der QANTUM®-Hausalarmanlage bietet BLOCKALARM® Funk-Rauchmelder, Funk-Thermomelder, CO-Meldern und Funk-Gasmelder an. Im Notfall reagieren diese Module schnell und zuverlässig und warnen vor der Gefahr durch Brände, Gasentwicklungen oder unerklärlich ansteigende Wärme. Alle Module der QANTUM®-Alarmanlage sind individuell konfigurierbar und funktionieren über Funk. Somit ist keine Verlegung von Kabeln oder eine Internetverbindung notwendig.

VIDEOÜBERWACHUNG VON BLOCKALARM®

Eine Überwachungskamera von BLOCKALARM® bietet eine perfekte Ergänzung zur Alarmanlage für Haus oder Firma. Ein ganzes Objekt oder ein Teilbereich kann so dauerhaft überwacht werden. Die Aufnahmen der Überwachungskamera werden über Kabel oder WLAN übertragen. Sie werden gespeichert und frühere Aufzeichnungen können bei Bedarf angesehen und ausgewertet werden. Allein das Vorhandensein einer guten Videokamera bringt potenzielle Eindringlinge oft davon ab, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen.

DAS BLOCKALARM® NOTRUF-/ÜBERFALL-SYSTEM

Die QANTUM®-Hausalarmanlage von BLOCKALARM® besitzt einen integrierten Funk-Notruf und einen Hand-Notsender mit Panik-Taste. Sie muss im Notfall nur etwa drei Sekunden lang gedrückt werden, dann wird sofort Alarm ausgelöst. Der Handsender kann in der Hosentasche oder an einem Band um den Hals getragen werden. So besteht ein direkter Zugang zum Alarm bei Überfall.

Sehr beliebt ist der BLOCKALARM® Notruf bei Mitarbeitern in vielen Firmen und Geschäften wie zum Beispiel Apotheken. Schon auf dem Weg vom Parkplatz ins Firmengebäude haben sie aufgrund der guten Reichweite der Funkübertragung der Alarmanlagentechnik ein sichereres Gefühl. Auch in Schulen kommen diese Paniksysteme zum Einsatz.

ZUTRITTSKONTROLLE MIT BLOCKALARM®

Der vergessene Schlüssel gehört der Vergangenheit an, denn das BLOCKALARM® Schließsystem besitzt einen elektronischen Schließzylinder mit Codeeingabe. So kann man ohne Schlüssel jederzeit sein Haus, Firma oder Wohnung betreten. Der Code kann direkt am Drehknauf des Zylinders eingegeben werden. Bei richtiger Eingabe leuchtet eine grüne LED und die Tür kann einfach geöffnet werden. Die Codes sind dabei persönlich und individuell. So können Türen mit dem BLOCKALARM® Schließsystem jederzeit einfach geöffnet werden.

Seit 2015 entwickelt, produziert, verkauft und installiert BLOCKALARM seine BLOCKALARM® Alarmanlagen bundesweit zertifizierte Alarmanlagen und Sicherheitstechnik “Made in Germany”. Um seinen Kunden maximalen Einbruchschutz zu bieten, entwickelte BLOCKALARM durchdachte Lösungen für Privat- und Gewerbekunden.

BLOCKALARM Alarmanlagen leisten mehr als das, was bisher am Markt erhältlich ist. BLOCKALARM nimmt sich gerne persönlich und kostenlos Zeit, um Ihnen Ihre Alarmanlage zu zeigen und Sie mit einem Test vor Ort zu überzeugen.

