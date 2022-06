Perfekte und innovative Hundebetten mit 6 Vorteilen

Hunde wollen relaxen und dabei gesund ruhen. Das erreichen Sie mit unseren Qualitäts-Hundebetten aus der deutschen Hundebettenmanufaktur.

Unansehnliche Hundebetten, die preiswert und schnell durchgelegen sind, haben ab jetzt ausgedient. Unsere DoggyBeds geben Ihrem Zimmer ein exklusives Ambiente. Einfach nur gesund und schön.

Die DoggyBed® Hundebetten werden mit der hochwertigen Verarbeitung und dem eleganten Design zu einem außergewöhnlichen Wohnaccessoire und zum Mittelpunkt Ihres Raumes.

Die Liegefläche

Durch die Verwendung von bewährten Matratzenschäumen sowie viskoelastischen Schaumstoffen ist das Durchliegen dauerhaft ausgeschlossen. Die Hundebetten sind für Gewichte der Hunde bis 60kg geeignet.

Ausschließlich ausgesuchte, langlebige Materialien werden für jedes orthopädische Hundebett verarbeitet, damit dieses für unsere Hunde bestens geeignet ist. Die aus der Raumfahrt-Forschung stammende, Visko-Komfort-Liegefläche der Hundebetten ist der Hauptgrund dafür, dass das Liegen und Schlafen auf unseren Schlafplätzen bei Ihrem Hund ein Gefühl der relativen Schwerelosigkeit hervorruft.

Der Bezug

Die DoggyBeds sind mit einem extra dicken, jedoch weichen Kunstlederbezug erhältlich. Dieses Kunstleder ist extra dick, abriebfest und langlebig.

Unser Kunstleder ist farbecht, atmungsaktiv und geruchsneutral. Sie stehen in 5 aktuellen, modernen Farbvariationen zur Verfügung. Unsere Bezüge sind absolut geruchslos und nehmen auch keine Gerüche an. Die Nähte sind so gelegt, dass hierüber keine Flüssigkeit ins Innere der Hundebetten gelangen kann.

Die Pflege

Ihr Hund wird dieses orthopädischen Hundebett lieben und damit Sie seine Vorliebe hierfür teilen können, haben wir den Bezug abwaschbar konzipiert. Der Bezug bietet einen optimalen Schutz vor Flöhen, Milben und weiterem Ungeziefer. Nach einem Matschspaziergang ist der Hundekorb der optimale Platz zum Absanden. Einfach mit Wasser auswischen und alles sieht wieder aus wie neu. Pflegeleichter geht es kaum! Hierdurch ist dieses Hundebett bestens für Allergiker Hunde geeignet.

Oberste Priorität ist es, Ihrem Hund eine gesundes und perfektes Hundebett zu bieten. Mehr zu den 6 Vorteilen.

Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundedecken. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf – auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie.

Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet.

Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich.

Kontakt

DoggyBed & CatBed

Uwe Holler

Schützenstr. 32-34

44534 Lünen

02306-206743

02306-979311

info@doggybed.de

https://www.doggybed.de

