Personalforum® Energie am 23. & 24. November 2023 in Hannover – jetzt anmelden!

Recruiting- und Arbeitgeber-Kongress der Energiebranche findet im Courtyard am Maschsee statt

HRnetworx, führendes Personaler-Netzwerk im deutschsprachigen Raum, lädt in diesem Jahr erstmalig zum bekannten „Personalforum® Energie“ ein und führt damit den erfolgreichen Kongress für Personalmanagement und -entwicklung in der Energie-, Gas- und Wasserwirtschaft in die Zukunft.

Beim 18. Personalforum® Energie erfahren die Teilnehmenden, wie Arbeitgeber in der Energiewirtschaft erfolgreich rekrutieren und überzeugend für sich werben können. HR-Expertinnen und -experten sowie Unternehmerinnen und Unternehmer diskutieren mit Fachkolleginnen und -kollegen, lernen aus inspirierenden Vorträgen, Best Practices und Praxis-Workshops und knüpfen exklusive Netzwerke.

PERSONALFORUM® ENERGIE – JETZT POWERED BY HRNETWORX

Klimawandel und Klimapolitik, Energiekrise und Energiesicherung, ökologische Energiewende, Green Deal und EU-Taxonomie, Technologische Spitzenentwicklung im Energiesektor wie Batterieentwicklung, intelligente Netze, Wasserstofftechnologie: Selten stand die Energiebranche so im Zentrum des Interesses wie zur Zeit – und damit auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die HR-Arbeit, die Personalführung in diesem Sektor. Denn mit der Qualifikation und Ausbildung der Mitarbeitenden, mit Recruiting und Workforce Transition, mit neuen Arbeitswelten und zukunftsorientierten Führungsmodellen steht und fällt alles. Und daran wird sich in den nächsten Jahren auch nichts ändern. Das ist der Branche bewusst, was auch der Erfolg der bekannten HR-Kongressreihe „Personalforum® Energie“ beweist. HRnetworx, das führende Personaler-Netzwerk im deutschsprachigen Raum, hat das „Personalforum® Energie“ übernommen, um es im Wesen zu erhalten und mit neuen Impulsen und digitalen Formaten in die Zukunft zu führen.

NÄCHSTES PERSONALFORUM® ENERGIE AM 23./24. NOVEMBER 2023 IM COURTYARD AM MASCHSEE, HANNOVER

Am 23. und 24. November 2023 trifft sich in Hannover das Who´s Who der Personalerszene in der Energie-, Gas- und Wasserwirtschaft unter dem Kongressthema „Recruiting & Employer Branding – Fachkräftemangel lösungsorientiert begegnen“ zum Wissenstransfer, Diskutieren und Netzwerken . Infos & Anmeldung unter:

www.personalforum-energie.de

TJALF NIENABER: „BEWIESENE EXPERTISE IN ALLEN SEKTOREN DES ÖKOLOGISCHEN ENERGIEUMBAUS“

„Mit dem Kongress 2023 in Hannover und der Übernahme des bekannten und gut eingeführten „Personalforum® Energie“ im vorigen Jahr bauen wir die führende Position von HRnetworx auf den relevanten Märkten weiter aus. Mit der von uns geführten Initiative MISSION NOW, mit der wir digitale, nachhaltige Innovationen für grünere Unternehmen unterstützen, und dem Wissen des MISSION NOW-Partners HRMgreen GmbH haben wir hohe Glaubwürdigkeit, bewiesene Expertise und herausragende Wirtschaftskontakte gerade im Bereich der Energie-, Gas- und Wasserwirtschaft sowie allen Sektoren des ökologischen Energieumbaus“, erläutert Tjalf Nienaber, Gründer von HRnetworx und Spiritus Rector vieler Initiativen und Unternehmen im HR-Markt.

PRESSESERVICE – PRESSESERVICE – PRESSESERVICE

– Sie möchten ein Interview (Podcast, Fachbeitrag, Blog) mit Tjalf Nienaber führen? Dann senden Sie einfach eine E-Mail an redaktion@text-ur.de

– Sie möchten als Pressevertreterin oder Pressevertreter am Kongress Personalforum® Energie teilnehmen? Dann einfach melden bei marina.kloentrup@business-leads.net

HRnetworx ist das führende Human Resources Netzwerk im deutschsprachigen Raum. Seit 2002 widmen sich Personaler und HR-Dienstleister in diesem Netzwerk dem kollegialen Erfahrungsaustausch und der professionellen Erarbeitung aktueller Themen der HR-Landschaft. Hinter HRnetworx steht nicht nur ein großes Kompetenz-Team, sondern auch eine starke Community der Personalentwickler, Recruiter, HR- und WeiterbildungsExpert:innen auf dem deutschsprachigen Markt. Dafür stellt HRnetworx auf seiner digitalen Plattform eine Vielzahl fachlicher Themen-Gruppen bereit.Hier treffen sich Personaler:innen und HR-Dienstleister zum regelmäßigen Austausch, sprechen „out of records“ über ihr Tagesgeschäft und entwickeln gemeinsam Lösungen und Konzepte. Jedes Jahr führt HRnetworx Veranstaltungen mit insgesamt mehreren Tausend Personalern durch und bietet als als zentrales Portal zum Austausch und Netzwerken eine Vielzahl an Online-Fachkonferenzen, Fach-Newslettern und digitalen Lösungs-Pitches.

Gründer und Geschäftsführer von HRnetworx ist Tjalf Nienaber, seit über 20 Jahren Event-Pionier in der HR-Branche mit jährlich bis zu 280 (Online-)Fachevents sowie Ausrichter von MISSION NOW. Ziel von MISSION NOW ist es, Unternehmer:innen konkrete Handlungsempfehlungen für ökologisch nachhaltiges Wirtschaften im Unternehmen zu geben und ihre Mitarbeitenden zum Mitmachen zu begeistern. Nienaber ist außerdem Co-Gründer und Geschäftsführer des MISSION NOW Partners HRMgreen GmbH, die Unternehmen bei der grünen Transformation begleitet.

Firmenkontakt

HRnetworx

Tjalf Nienaber

Eppendorfer Landstr. 74

20249 Hamburg

+49 (0)40 4142467-0

marina.kloentrup@business-leads.net

https://www.HRnetworx.com

Pressekontakt

text-ur agentur Dr. Christiane Gierke

Klaus Dr. Ebensberger

Zollstockgürtel 61

50969 Köln

+49 (0) 221 168 21 231

redaktion@text-ur.de

https://www.text-ur.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.