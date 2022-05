Planview verkündet strategische Übernahme von Tasktop

Technologievorreiter schließen sich zusammen, um schnellere, effizientere sowie sicherer und wirkungsvoller umgesetzte Geschäftstransformationen zu ermöglichen

Karlsruhe/Austin, 20. Mai 2022 – Planview, ein weltweit agierender und führender Anbieter von Portfoliomanagement- und Work-Management-Lösungen, gab heute die endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Tasktop bekannt, ein Vorreiter und führender Anbieter im Bereich Value Stream Management (VSM). Das Unternehmen mit Sitz in Vancouver, Kanada, beschäftigt über 200 Mitarbeiter und konnte im Geschäftsjahr 2021 ein Rekordwachstum von 43 % mehr Nutzern gegenüber dem Vorjahr verzeichnen.

„Weil Unternehmen danach streben, sich abzuheben, zu florieren und ihre Märkte zu verändern, gibt es immer mehr Initiativen zur Digitalisierung und Transformation. Die Absichten dahinter sind gut – allerdings zeigt die Realität, dass die meisten digitalen Transformationen keinen Mehrwert für das Geschäft bringen“, sagt Razat Gaurav, Chief Executive Officer von Planview. „Gemeinsam bieten wir eine spannende und dringend notwendige Lösung, mit der unsere Kunden ihr gesamtes Geschäft der Softwarebereitstellung vernetzen können. Dies ermöglicht eine effizientere, schnellere und mit mehr Zuversicht umgesetzte Unternehmenstransformation und trägt dazu bei, dass die gewünschten Geschäftsergebnisse erzielt werden.“

„Die Führungsposition von Planview in den Bereichen Enterprise Agile und strategisches Portfoliomanagement mit der Vorreiterrolle von Tasktop im Bereich VSM zu kombinieren ist wegweisend und erweitert die Möglichkeiten und Wertversprechen, die wir Kunden bieten können. Die einander ergänzenden Angebote von Tasktop und Planview werden unseren Kunden bei der Umsetzung der digitalen Transformation helfen. Mithilfe der Technologien können sie ihre Transformation beschleunigen und sich Wettbewerbsvorteile verschaffen“, so Mik Kersten, Gründer und Chief Executive Officer von Tasktop. „Tasktop und Planview arbeiten bereits seit mehr als acht Jahren zusammen, und wir freuen uns, unsere Kräfte in einem nächsten Schritt zu vereinen und so jeder Organisation eine digitale Transformation zu ermöglichen.“

Die Übernahme von Tasktop ist Teil der Strategie von Planview, die Zukunft der vernetzten Arbeitswelt zu gestalten und Lösungen für die Transformation bereitzustellen. Zusammen werden Planview und Tasktop Organisationen dabei unterstützen, Markteinführungszeiten zu verkürzen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Investitionsbereitschaft trotz ökonomischer Störungen und Instabilität zu steigern. Im letzten Jahr haben die Lösungen von Tasktop einen wesentlichen Teil zu einigen der weltweit erfolgreichsten digitalen Transformationen beigetragen, einschließlich BMW, HSBC, Kaiser Permanente, T-Mobile und der TUI Group. In ähnlicher Weise hat Planview namhafte globale Kunden wie ADP, AT&T, IBM, FIFA und Standard Chartered gewonnen.

Führende Branchenanalysten wie Forrester weisen auf die Vorteile einer Integration von strategischem Portfoliomanagement (SPM) und VSM hin. „Der Aufbau einer echten geschäftlichen Agilität setzt voraus, dass man über die notwendigen Informationen verfügt, um entscheiden zu können, ob ein aktueller Ansatz weiterverfolgt oder geändert werden sollte. Die Integration von SPM und Bereitstellungssystemen wie VSM bietet einen transparenten Einblick in die tatsächliche Leistung und hilft so bei Entscheidungen über mögliche Änderungen“, erklärt Forrester.

Nach Abschluss der Transaktion wird das Team von Tasktop zu Planview stoßen und eine zusätzliche Expertise sowie eine Vordenkerrolle im Bereich VSM mitbringen. Kersten wird als Chief Technology Officer amtieren. Die Transaktion wird voraussichtlich Mitte des Sommers 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über Tasktop

Die Plattform für Value Stream Management von Tasktop ermöglicht Unternehmen, eine Software auf allen Ebenen zu beherrschen. Führende Marken, darunter die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen, nutzen Tasktop, um in Echtzeit Einblicke in den Status von Produktwertströmen zu erhalten und somit bessere Entscheidungen im Einklang mit den Geschäftszielen zu treffen. Die Lösung von Tasktop lässt sich mit bestehenden Drittanbieter-Tools verbinden, die Unternehmen bereits nutzen, und berücksichtigt den Wertstrom über den gesamten Lebenszyklus hinweg, um Abstraktionen, Automatisierungen, Visualisierungen und Forensiken zu bieten, die für das Value Stream Management in der täglichen Praxis erforderlich sind. Mehr über Tasktop erfahren Sie unter tasktop.com und auf Twitter über @tasktop.

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeitswelt zu gestalten. Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ihr Geschäft von der Idee bis hin zur Umsetzung und Auswirkung zu vernetzen, um die wirklich wichtigen Ziele schneller zu erreichen. Das gesamte Spektrum der Lösungen von Planview für Portfoliomanagement und Work-Management hilft ihnen, sich auf ihre wichtigsten strategischen Ziele zu konzentrieren und ihre beste Arbeit zu leisten – unabhängig von ihrer Arbeitsweise. Die umfassende Plattform und das Erfolgsmodell von Planview versetzen Unternehmen in die Lage, ihren Kunden innovative, wettbewerbsfähige Produkte und Services anzubieten. Von unserem Hauptsitz in Austin, Texas, und anderen Standorten weltweit aus unterstützen wir mit über 1.000 Mitarbeitern mehr als 4.000 Kundenunternehmen und 2,4 Millionen Benutzer auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.planview.com/de

