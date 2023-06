PRAKTISCHES JAHR MEDIZIN – KLINIKUM AM WEISSENHOF

Jahrelang haben Sie während Ihres Medizin-Studiums Bücher gewälzt und Fakten gebüffelt. Und jetzt ist es an der Zeit, Ihr Wissen praktisch umzusetzen!

Tauschen Sie Ihr Lern-Outfit gegen einen schicken Arztkittel: Absolvieren Sie Ihr Praktisches Jahr Medizin im Klinikum am Weissenhof und im Zentrum für Psychische Gesundheit Schwäbisch Hall.

Lassen Sie sich von uns für die Fachbereiche der Psychiatrie begeistern. Auf unserem Jobportal unter www.mein-weissenhof.de haben wir alle wichtigen Informationen über uns als Arbeitgeber und Ihr Klinisches Praktisches Jahr Medizin bei uns zusammengestellt.

Wer wir sind

Wir, das Klinikum am Weissenhof (Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg) und das Zentrum für Psychische Gesundheit Schwäbisch Hall (Lehrkrankenhaus der PMU Nürnberg), sind moderne Fachkrankenhäuser für Psychiatrie.

Mit unseren Teams bestehend aus Mitarbeiter*innen der verschiedensten Berufsgruppen von Pflege über Therapie bis Medizin behandeln wir Menschen unterschiedlichsten Alters und mit den verschiedensten Störungsbildern – und zwar sowohl stationär als auch teilstationär oder ambulant.

Was Sie bei uns erwartet

Wenn Sie Ihr PJ bei uns absolvieren, dürfen Sie sich auf vieles freuen, unter anderem darauf: eine Aufwandsentschädigung von 600 Euro pro Monat (inklusive Material- und Sachleistungen), einen persönlichen Internetzugang, eine fundierte Einarbeitung (z.B. in die Arbeit mit der elektronischen Patientenakte), einen umfassenden Überblick über die Gesamtheit der psychiatrischen Störungsbilder, ein Lern- und Arbeitsumfeld, das Sie fördert und weiterbringt, sowie eine individuelle tutorielle Betreuung und eine hervorragende Vorbereitung auf Ihr Abschlussexamen.

Nutzen Sie außerdem unsere Zusatzangebote – vom Betrieblichen Gesundheitsmanagement bis hin zur Möglichkeit einer Kinderbetreuung im Haus. Wohnen Sie günstig im Personalwohnheim, parken Sie kostenfrei oder profitieren Sie von unserer nahen Bahnanbindung und nutzen Sie Ihre Zeit zur Weiterbildung, Dissertation oder Forschung.

Was Sie fachlich dazulernen

Wir möchten Ihnen eine fundierte, fachliche Ausbildung unter anderem in den folgenden Bereichen bieten: Notfall- und Akutpsychiatrie, psychiatrische Systematik und Diagnostik, bio-psychosoziales Erkrankungsmodell, Psychopharmakologie sowie psychotherapeutische Verfahren und Kriseninterventionstechniken.

Das alles lernen Sie in Form von Bedside Teaching, im Rahmen der ärztlichen Fortbildung sowie des Literatur- und Sachbuchstudiums. Dafür steht Ihnen unsere wissenschaftliche Bibliothek offen.

…noch Fragen?

PD Dr. med. Heinz Grunze (Chefarzt Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie Ost – h.grunze@klinikum-weissenhof.de oder +49 7134 75-1220) sowie Dr. med. Ingo Hess (Leitender Oberarzt) – i.hess@klinikum-weissenhof.de oder +49 7134 75-5220) beraten Sie gerne.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit rund 1.500 Mitarbeitern im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patienten im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und erhielt 2022 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

