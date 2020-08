Primark bleibt dem Loop5 in Weiterstadt auch in Corona-Zeiten treu

Irisches Textilkonzept ist seit 2015 größter Händler im Center

WEITERSTADT, 14. August 2020 – Der irische Modehändler Primark bekennt sich zum

Loop5 in Weiterstadt. So wurde jetzt der Mietvertrag für die Filiale mit 7.200 m² im Erd- und

Untergeschoss verlängert – perspektivisch angesichts der noch immer andauernden Corona-

Pandemie ein gutes Signal für den Standort, der mit einer umfassenden Modernisierung des

Centers in Darmstadt Weiterstadt weiter an Attraktivität gewinnen soll. Primark eröffnete im

Loop5 bereits 2015 und ist als größter Nutzer einer der frequenzstärksten Ankermieter im

Center. Das Loop5 gehört der Loop 5 Shopping Centre GmbH & Co.KG, die JLL mit dem Immobilien-

und Centermanagement betraut hat.

Shopping- und Erlebniswelt LOOP5

Seit der Eröffnung im Jahr 2009 ist das LOOP5 eines der größten und attraktivsten Einkaufsziele

in der Region. Besucher lieben das Center mit seinen vielen Shops, Restaurants und

Cafes, spannenden Events und den 3.000 kostenlosen Parkplätzen. Um die Stärken des

Centers weiter auszubauen, hat eine umfassende Modernisierung begonnen, die den Standort

noch einige Zeit begleiten wird. Die Besucher dürfen sich auf einen neuen, erweiterten

Food Court, eine Außenterrasse sowie zahlreiche spannende Entertainment-Stationen

freuen.

