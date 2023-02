Produkte im Messebau in das richtige Licht setzen – mit modernster Technik

Moderne Stromschienenstrahler erlauben auf Messen eine höchstflexible Ausleuchtung und können günstig gemietet werden

Eine moderner Lichttechnik realisiert sich laufend neu und damit die Anforderungen an moderne Lösungen.

Die zeitgemäße LED Technik gestattet auf Messeständen einen flexiblen Einsatz von Licht, das punktgenau zur Ausleuchtung ganzer Flächen genutzt wird.

Selbst preisbewusste Marken rücken ihre Waren in ein Licht, das neuen Charakter erfindet. Der Wunsch, den Kunden geprägte Welt zu entführen, wird hier durch vielfältige Maßnahmen erzielt, zu denen lichttechnische Effekte gehören.

Dieser Anspruch setzt eine hohe Qualität der verwendeten Leuchtmittel und Technik voraus.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Bayern ist auf den Einsatz innovativer und moderner Messebeleuchtung spezialisiert.

Der Lichtverleiher verleiht in den letzen Jahren viele namhaften Unternehmen hochwertiger Messebeleuchtung aus.

Diese garantiert den Kunden eine perfekte Ausleuchtung ihrer Verkaufsflächen und Produkte.

Darüber hinaus beliefert LED Explorer an zahlreiche internationale Messebauer die auf der IMM der ART Cologne in Köln, die Euroshop in Düsseldorf und viele weitere Messen vertreten sind.

Nutzen Sie als Kunde die Erfahrungen und besuchen Sie die Webseite, um die für Sie perfekten Lösungsansätze zu finden.

Zur Wahl stehen Stromschienenstrahler in verschiedenen Größen sowie unterschiedlichen Lichtleistungen, von denen Sie gut einen zuverlässigen Eindruck gewinnen in Hinblick auf Designs, Lichtfarbtemperaturen und Lichtstärken.

Gerne beraten die Lichtexperten von LED Explorer Sie fachgerecht, um die für Ihren Messestand oder Ihre Ausstellungsflächen perfekte und werbewirksame Beleuchtung zu realisieren.

Ist diese festgelegt, haben Sie bei LED Explorer die Möglichkeit, Ihre gesamte Messebeleuchtung zu günstigen Preisen zu mieten.

Neben individuellen Offerten bietet das Unternehmen attraktive LED Beleuchtung- Pauschalangebote für LED Mietstrahler.

Mieten Sie Ihre Messebeleuchtung, vermeiden Sie ein nicht zu unterschätzendes Investment in eine hochwertige Lichttechnik, die morgen überholt ist.

3-Phasen Stromschienenstrahler bestechen hier durch ihre Flexibilität ebenso wie durch die hohe realisierbare Kostenersparnis. Im Gegensatz zu herkömmlichen Halogenstrahlern, die ausgesprochen Energie-intensiv sind, wandeln LED 3 Phasen Strahler und 80 Prozent der zugeführten Energie in Licht um.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Berchtesgaden ist auf die Ausstattung von Ausstellungsräumen, Museen und Verkaufsflächen mit LED 3-Phasen Strahlern spezialisiert. Sie befasst sich mit der Entwicklung intelligenter LED Lösungen. Die LED Explorer GmbH ist Lizenzgeber für Patente im Bereich Strahler, Lichtsysteme und Systemlösungen, die von weltweit operierenden Unternehmen genutzt werden.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Ladengeschäften, Museen und Verkaufsflächen mittels hochwertiger Stromschienenstrahler spezialisiert.

Kontakt

LED Explorer GmbH

Karl Heinz Thias

Jennerbahnstraße 34

83471 Schönau am Königssee

08652-9790676

info@led-explorer.de

https://www.led-explorer.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.