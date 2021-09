Produkterweiterung – Berührungslose Temperaturmessung

Infrarottechnologie auf dem Vormarsch

Um die Temperaturmessung von beweglichen oder schwer zugänglichen Teilen zu realisieren, ist eine kontaktlose Messung förderlich und teilweise erforderlich. Für diese Anforderung wird die Infrarot-Messtechnik eingesetzt.

Die IR-Sensoren messen die von Objekten emittierte Infrarotstrahlung und berechnen auf dieser Grundlage die Oberflächentemperatur eines Körpers. Eine Auswertungselektronik befindet sich dazu innerhalb des Sensorgehäuses oder in einem externen Gehäuse, das mit zahlreichen Klemmen für Eingangs- und Ausgangssignale ausgestattet ist.

Die uwe electronic, ein Systemhaus u.a. für Produkte im Temperaturmanagement, hat ihr umfangreiches Sortiment um einige Infrarot-Sensoren erweitert. Die Produktpalette reicht von günstigen Sensoren für organische Materialien bis hin zu speziell angepassten IR-Sensoren für Metalle, Glas und dünnen Folien.

Für die Messung von Metallen und Metalloxiden wurden spezielle Sensoren für den kurzwelligen Infrarotbereich entwickelt. Eine Besonderheit sind die neuen Sensortypen 3ML und 4ML, welche eine berührungslose Temperaturmessung schon ab 0°C ermöglichen. Normal abgestimmte IR-Sensoren für Metalle benötigen normalerweise Temperaturen von mindestens 150°C. Der neue Sensor 4ML hat eine besonders kurze Erfassungszeit von nur 90 µs und ist dadurch für sehr schnelle Prozesse geeignet.

Für eine hochgenaue Positionsbestimmung der Messung werden alle Sensortypen mit integrierter lasergestützter Messpunktmarkierung angeboten. Dies ermöglicht, von größerer Entfernung den eigentlich unsichtbaren Messpunkt auf dem Objekt genau zu überprüfen.

Die Ausgabe der Messwerte kann auf vielfältige Weise geschehen: Simultan analog (0-10V, 4-20mA) oder digital. Durch diverse Optikaufsätze sind die Messfleckgrößen auf die Entfernung zum Objekt anpassbar. Dem Anwender steht weiteres Zubehör und eine Software zur Auswertung zur Auswahl.

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Web-Seite: http://www.uweelectronic.de/de/temperaturmanagement-2/thermosensoren/infrarot-temperaturfuehler.html

Um die Lieferzeit für Sie zu verkürzen, haben wir die häufig nachgefragten Sensortypen immer auf Lager.

uwe electronic GmbH

Inselkammerstr. 10

82008 Unterhaching

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

Kontakt

uwe electronic GmbH

Dominik Gehlen

Inselkammerstrasse 10

82008 Unterhaching

08944119015

info@uweelectronic.de

http://www.uweelectronic.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.