Qumulo als qualifizierte Plattform für Veritas Enterprise Vault zertifiziert

München, Deutschland, 15. Dezember 2021: Qumulo, ein wegweisender Marktführer bei der radikalen Vereinfachung der Dateidatenverwaltung von Unternehmen in hybriden Cloud-Umgebungen, gibt heute bekannt, dass Veritas Technologies Qumulo als qualifizierte Softwareplattform für Veritas Enterprise Vault™ zertifiziert hat. Mit dieser Auszeichnung wird anerkannt, dass Qumulo® Core die strengen technischen Anforderungen von Veritas Enterprise Vault erfüllt.

Veritas Enterprise Vault ermöglicht es Unternehmen, ihre Kommunikation und die Gesamtheit aller Dokumente effektiv zu speichern und zu verwalten, indem es die Leistungsfähigkeit von Cloud-Speichern, fortschrittliches Monitoring sowie verbesserte Klassifizierung kombiniert, um die Einhaltung von Vorschriften einfacher als je zuvor zu gestalten. Durch die neue Zertifizierung können Kunden Qumulo und Veritas Enterprise Vault gemeinsam nutzen, um eine überragende Performance, Benutzerfreundlichkeit sowie Zuverlässigkeit für ihre Daten zu erzielen.

„Wir sind begeistert über die Verfügbarkeit dieses neuen Plattformangebots für Veritas Enterprise Vault-Kunden“, so David Scott, Sr. Director, Product Management, Digital Compliance bei Veritas. „Die Leistungsfähigkeit der Qumulo File Data Platform stellt eine großartige neue Speicherlösung dar, die dem Enterprise Vault-Ökosystem mehr Geschwindigkeit und Agilität verleiht. Wir freuen uns auf eine breite Akzeptanz von Qumulo bei unseren gemeinsamen Kunden.“

„Kunden haben heute mehr Daten als je zuvor zur Verfügung“, so Ben Gitenstein, VP of Product, Qumulo. „Diese Daten zu verwalten und sinnvoll zu nutzen, kann eine Herausforderung darstellen. Durch die Veritas Enterprise Vault-Zertifizierung können Kunden sich auf die Qumulo-Plattform verlassen, um fortschrittliches E-Discovery zur Zusammenarbeit und Integration in ihren Unternehmen durchzuführen, um Early Case Assessment (ECA) durchzuführen sowie insgesamt optimierte Ergebnisse zu erzielen.“

Fortune-500-Unternehmen, große Film- und Animationsstudios und einige der größten Forschungseinrichtungen der Welt verlassen sich auf Qumulo, um Milliarden von Dateien zu verwalten. Qumulo zählt zu den Unternehmen mit den höchsten Net Promoter Scores (NPS), die konstant über 85 liegen, und wird von den Anwendern für sein Engagement für die Kundenzufriedenheit anerkannt.

Qumulo, Qumulo Core und das Qumulo-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Qumulo, Inc.

Über Qumulo, Inc.

Qumulo ist marktführender Anbieter eines radikal einfachen Enterprise Filedaten-Managements in hybriden Umgebungen. Die hochleistungsfähige Filedaten Plattform von Qumulo wurde entwickelt, um Daten in ihrem nativen Format zu speichern, zu managen sowie Workflows und Anwendungen zu erstellen – auf Massive-Scale Niveau, On-Premises sowie in der Public Cloud. Qumulo hat das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen, von großen Film- und Animationsstudios bis hin zu einigen der größten Forschungseinrichtungen der Welt, um den gesamten Datenlebenszyklus mit grösster Einfachheit zu managen (Daten-Ingestion, Transformation, Daten-Publishing, Archivierung, dynamische Skalierbarkeit, automatische Verschlüsselung, Real-Time Daten-Transparenz, kosteneffiziente Kapazität). Eine fortschrittliche API versetzt Kunden in die Lage, Qumulo ganz einfach in ihr Ökosystem und ihre Workflows zu integrieren. qumulo.com.

