Qumulo-Geschäftsführer Gregg Machon zum 3. Mal in Folge von CRN zum Top-Channel-Chef ernannt

Berlin, Deutschland, 08. Februar 2021 – Qumulo, ein Marktführer bei der radikalen Vereinfachung der Dateidatenverwaltung in hybriden Cloud-Umgebungen, gibt heute bekannt, dass CRN® (a brand of thechannelco.com) Gregg Machon, Vice President of Worldwide Channels and OEMs bei Qumulo, zum Top Channel Chief 2021 ernannt hat.

Die hochkarätige jährliche Liste würdigt Top-IT-Channel-Führungskräfte, die kontinuierlich beispielhafte Führung, Einfluss, Innovation und Wachstum für den IT-Channel demonstrieren. Dies ist das dritte Jahr in Folge, dass Machon in die “Channel Chiefs”-Liste von CRN aufgenommen wurde.

Als Verantwortlicher für die Qumulo-Channel-Strategie stellt Machon sicher, dass sowohl Lösungsanbieter als auch Channel-Partner über die Strategie, Tools, Programme und Ressourcen verfügen, die sie für ein profitables Wachstum ihrer Unternehmen benötigen. Mit Qumulo erstellen Sie hochperformante Lösungen, die den Kunden die einfachste Möglichkeit bieten, das digitale Unternehmen von heute zu verwalten. Die Qumulo® File Data Platform ermöglicht es Kunden, ihre Kosten zu kontrollieren, bestehende Investitionen beizubehalten, Analysen über alle Implementierungen hinweg zu betrachten und teure Kompromisse zu vermeiden, indem ein zusammenhängendes Dateisystem geschaffen wird, unabhängig davon, wo die Daten verwaltet und abgerufen werden – on prem, in der Cloud oder Edge.

“Wir pflegen ein breites Ökosystem, um Kunden zu helfen, mehr mit Qumulo zu tun”, so Machon. “Wir haben das Qumulo-Partnerprogramm entwickelt, um die Rentabilität unserer Partner unter anderem mit hochwertigen Schulungen, Vertriebsunterstützung sowie schnellem Zugang zu den Informationen, die sie benötigen, zu verbessern. Und zwar wan immer sie diese benötigen.”

Qumulo bietet seinen Partnern Innovationen, die Unternehmen eine hervorragende Verwaltung, Sichtbarkeit und Sicherheit von Dateidaten in großem Umfang und dabei einfachster Handhabung ermöglichen. Qumulos hochleistungsfähige Dateidatenplattform umfasst leistungsstarke Datendienste, die dabei helfen, den gesamten Datenlebens-Zyklus von der Aufnahme, Transformation, über Veröffentlichung und Archivierung mit dynamischer Skalierbarkeit, prädiktivem Cache, Echtzeit-Analysen bis hin zu einer erweiterten API zu verwalten.

“Während sich die Welt auf eine digitale Transformation zubewegt, treibt Qumulo Spitzen-Innovationen voran und ebnet beständig den Weg für unsere außergewöhnlichen Partner, um Praktiken zu entwickeln, die radikal vereinfachtes Datenmanagement, Schutz und Services sowohl on-prem als auch in der Cloud bieten”, fügt Machon hinzu.

Die “Channel Chiefs 2021” – das sind ausnahmslos herausragende Führungskräfte, die den IT-Channel mit wegweisenden Strategien, Programmen und Partnerschaften beeinflussen. Alle Geehrten werden von der CRN-Redaktion vor dem Hintergrund ihres Engagements, ihres Ansehens in der Branche sowie ihrer außergewöhnlichen individuellen Leistungen als Channel-Vertreter ausgewählt.

“Die CRN-Liste der “Channel Chiefs 2021″ umfasst die wichtigsten Channel-Einflussnehmer der Branche. Diese Gruppe von Personen setzt sich unermüdlich für ihre Partner ein treibt das Wachstum durch die Entwicklung starker Partnerprogramme und innovativer Geschäftsstrategien dynamisch voran. So tragen sie dazu bei, geschäftskritische Lösungen auf den Markt zu bringen”, sagt Blaine Raddon, CEO von The Channel Company. “The Channel Company ist stolz darauf, diese Channel Influencer auszuzeichnen und freut sich darauf, ihren weiteren Erfolg zu begleiten.”

Die CRN-Liste der Channel Chiefs 2021 wird in der Februar-Ausgabe 2021 des CRN-Magazins und online unter www.CRN.com/ChannelChiefs veröffentlicht.

Qumulo ist die führende Dateidatenplattform für Multi-Cloud-Umgebungen, die für Dateidaten in großem Maßstab unübertroffene Freiheit, Kontrolle und Echtzeit-Transparenz bietet. Fortune-500-Unternehmen, bekannte Filmstudios und die größten Forschungseinrichtungen der Welt vertrauen darauf, dass Qumulo sie bei der Innovation ihrer unternehmenskritischen digitalen Dateien unterstützt. Qumulo macht die Dateidatenverwaltung zum Kinderspiel. Das Unternehmen entwickelt kontinuierliche neue Funktionen und bietet so eine einzige Lösung für alle Workloads an. Außerdem stehen seinen Kunden jederzeit persönliche Experten beratend zur Seite. www.qumulo.com

