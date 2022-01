Qumulo stellt die wichtigsten Prognosen für die Speicherung unstrukturierter Daten in 2022 vor

Das Wachstum unstrukturierter Daten, der Fokus auf Cloud-Infrastrukturen sowie die Vereinfachung des Datenzugriffs und -managements werden Innovation weiter vorantreiben

München, Deutschland – 25. Januar 2022: Qumulo, wegweisernder Marktführer bei der radikalen Vereinfachung der Speicherung und Verwaltung von Unternehmensdateien in hybriden Cloud-Umgebungen, stellt seine wichtigsten Prognosen zur Speicherung unstrukturierter Daten vor. Basierend auf individuellen Erkenntnissen von Kunden, Partnern, Analysten sowie Visionären der Branche geht Qumulo davon aus, dass Unternehmen angesichts des rasanten Wachstums unstrukturierter Daten eher auf die Cloud setzen werden, Lösungen zur Vereinfachung der Komplexität favorisieren werden sowie die bestehenden Herausforderungen mit Blick auf Performance, Kostenkontrolle und Datenzugriff konkret angehen werden.

„Unstrukturierte Daten sind das Herzstück menschlicher Erfahrung“, so Bill Richter, Qumulos CEO. „Sie stellen die Grundlage u.a. für die Entwicklung des COVID-19 Impfstoffes dar, aber auch für die Automatisierung im Bereich der Automobilindustrie. Das Wachstum unstrukturierter Daten wird sich zu einer Lawine entwickeln. Unternehmen werden neue Tools und Techniken benötigen, um die unstrukturierten Daten einfach zu speichern und zu verwalten.“

Qumulo prognostiziert folgende Branchentrends für das Jahr 2022:

Da unstrukturierte Daten weiter wachsen, werden Unternehmen bessere Möglichkeiten benötigen, um Innovationen voranzutreiben:

Das Wachstum von Dateidaten übersteigt schnell die Möglichkeiten von Unternehmen, diese zu verwalten. Ohne die richtigen Technologien können Unternehmen auf dem Markt nicht wettbewerbsfähig bleiben. 2022 wird der Bedarf an Speicherung von Dateidaten in zuverlässigen Namensräumen sowie deren Verwaltung über mehrere Repositories (in der Cloud oder On-Premise) weiter steigen.

Unstrukturierte Daten werden eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen im Kontext von Lieferketten spielen:

Fabriken auf der ganzen Welt müssen angesichts des Arbeitskräftemangels ihre Produktion steigern und werden sich zunehmend der Automatisierung zuwenden. Um die Produktion zu steigern, setzen Hersteller künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und Computer Vision in ihren Produktionslinien ein, um Produktfehler sofort zu erkennen sowie zu vermeiden. Schifffahrtsunternehmen nutzen groß angelegte Videoüberwachung zur Schadensverhütung und physischen Sicherheit. Häfen und Logistikanbieter nutzen Geodaten, um ihre Umgebung zu überwachen, Wettermuster zu erkennen und sicherzustellen, dass die Produkte pünktlich am Zielort ankommen.

Die Überschneidung von Biowissenschaften mit dem Gesundheitswesen wird das Wachstum unstrukturierter Daten weiter vorantreiben:

Die Pandemie hat deutlich gemacht, dass die Zusammenarbeit zwischen Universitäten, der Pharmaindustrie sowie Behörden weiter gefördert und beschleunigt werden muss. Die moderne Arzneimittelforschung nutzt Genomik, Proteomik und andere unstrukturierte datenintensive Ansätze, um Resultate zu beschleunigen. An vorderster Front der Patientenversorgung sehen sich Gesundheitsorganisationen mit noch nie dagewesenen Anforderungen und begrenzten Ressourcen konfrontiert. Sie müssen ihre Dateninfrastruktur modernisieren und die Mitarbeiter im Gesundheitswesen von unnötigem manuellem Aufwand befreien, damit sie sich auf die Patientenergebnisse konzentrieren können.

Unstrukturierte Daten-Workloads werden insgesamt stärker auf die Cloud angewiesen sein:

Die Datenverwaltung war in der Vergangenheit ein komplexer Prozess für große Unternehmen. Im Laufe des nächsten Jahres werden die Datenbestände massenhaft in die Cloud verlagert und nicht mehr in alte On-Premise-Lösungen und -Systeme. Die Cloud bietet Vorteile wie etwa Skalierbarkeit und Flexibilität, wenn es um das Speichern, Verwalten und Ausführen umfangreicher unstrukturierter Daten-Workloads geht. Kunden, die die Elastizität, die globale Reichweite sowie die fortschrittlichen Dienste von Cloud-Anbietern nutzen wollen, werden viele Unternehmen dazu bewegen, ihre Workloads zu migrieren.

Der Wettbewerbsvorteil für Unternehmen wird weiter vorangetrieben durch die Art und Weise, wie Daten verfügbar gemacht werden:

Viele Unternehmen auf der ganzen Welt verfügen über riesige Mengen unstrukturierter Daten in verschiedenen Umgebungen. Einige davon sind ‚kalte‘ Daten, die verwertbare, intelligente Informationen enthalten, welche nicht optimal genutzt werden. In Zukunft wird es immer wichtiger werden, wie Unternehmen alle ihre Daten zum Leben erwecken, um Produkte und Lösungen zu entwickeln, die einen Mehrwert bieten. Die Innovationen, auf die wir uns verlassen – von der Genomforschung zur Entwicklung des COVID-19-Impfstoffs bis hin zum Rendern von Animationsfilmen – beruhen alle auf unstrukturierten Daten. Unternehmen werden ihre Daten nutzen, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen und Innovationen voranzutreiben.

Lösungen für Geschäftskontinuität und Disaster Recovery werden mit Blick auf den Schutz vor (und die Reaktion auf) Ransomware-Bedrohungen entscheidend sein:

Unternehmen und IT-Abteilungen stehen heute unter wachsendem Druck, Ransomware-Angriffe abzuwehren und in Fällen, in denen Daten gefährdet sind, den Geschäftsbetrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Im Jahr 2022 und darüber hinaus werden Datensicherung und Backup zentraler Bestandteil der kohärenten IT-Infrastruktur-Strategie von Unternehmen sein. Datengesteuerte IT-Abteilungen müssen mit leistungsstarken, integrierten Sicherheitskontrollen ausgestattet sein, um die Angriffsfläche zu minimieren sowie über zukunftssichere und kosteneffiziente Wiederherstellungsoptionen an einem zweiten Standort zu verfügen.

In der sich ständig verändernden Welt der unstrukturierten Datenspeicherung bedeutet mehr Datenwachstum auch mehr Geschäftswachstum – mit der richtigen Technologie. Die Datenindustrie wird auch weiterhin Lösungen entwickeln, die Kunden genau dort abholen, wo sie sind, mit genau dem, was sie brauchen.

