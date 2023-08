REA Elektronik auf der Fakuma 2023: Direktkennzeichnung für sortenreines Kunststoff-Recycling

Vollsortimenter zeigt innovativen Digitaldruck auf der Internationalen Fachmesse für Kunststoffverarbeitung

Mühltal, 11. August 2023 – Direktkennzeichnung mit digitalen Druckdaten ermöglicht die sortenreine Wiederverwertbarkeit von Produkten aus Kunststoff. Damit erfüllen die industriellen Kennzeichnungssysteme von REA JET das diesjährige Motto der Fakuma 2023, internationale Fachmesse für Kunststoffverarbeitung: „digital meets circular economy“ (Digitalisierung trifft auf Kreislaufwirtschaft). Sie sind dort vom 17. bis 21. Oktober zu sehen.

Als international aufgestellter Vollsortimenter bietet REA Elektronik die gesamte Bandbreite der industriellen Kennzeichnung – vom digitalen Direktdruck mit Laser und Tinte über die Etikettierung bis zur Überprüfung der aufgebrachten Informationen hinsichtlich ihrer Lesbarkeit und Konformität. Auf der Fakuma 2023 zeigt REA Elektronik schwerpunktmäßig seine innovativsten Systeme mit digitaler, berührungsloser Kennzeichnung der Produktlinie REA JET und Codeprüf-Systeme von REA VERIFIER. Zur Erinnerung können Besucher Souvenirs wie Lippenpflegestifte mit nach Hause nehmen, die mit den gezeigten REA-Technologien gekennzeichnet wurden.

Ganz gleich, welche REA-JET-Technologie – sie sind alle mit der REA JET TITAN Plattform bedienbar. Für die Nutzer verschiedener REA-Drucksysteme senkt das die Fehlerquote und den Aufwand für die Einarbeitung. Zudem vereinfacht es die Personalplanung.

Wandelbare Kabine zur Laserbearbeitung

Komplett verbrauchsmittelfrei ist der REA JET FL Faserlaser. Einzig mit der Kraft des Lichts bewirkt er einen Farbumschlag im Kunststoff oder darin eingearbeiteten Additiven und lässt aus variablen Daten Beschriftungen, Codes und Kennzeichnungen aller Art entstehen. Sie bleiben unverlierbar für die gesamte Lebensdauer auf dem Produkt und können damit auch seiner Rückverfolgbarkeit dienen. Auf der Fakuma 2023 zeigt REA Elektronik den Faserlaser integriert in die Laserbearbeitungskabine. Ihr wandelbares Konzept und die Autofokus-Funktion ermöglichen den Kunden die punktgenaue Anpassung an ihre Anforderungen. Die Variablen reichen vom Stand-alone-Handarbeitsplatz bis zur voll automatisiert vernetzten Markierstation, von der Größe der Prozesskammer über die Leistung und Platzierung des Lasers sowie des Beschriftungsfeldes bis hin zur Material-Zu- und -abführung.

Multitalent REA JET HR

Der REA JET HR Tintenstrahldrucker ist ein Multitalent. Auf nicht saugende und auch schwer zu kennzeichnende Oberflächen aus extrudiertem Kunststoff oder von Spritzguss-Teilen setzt er hochauflösende Kennzeichnungen mit bester Haftung und Lesbarkeit bei kürzester Trocknungszeit. Ob alphanumerische Texte, Logos oder variable Informationen wie Datum, Uhrzeit, Zähler, Schichtcodes und Datenbankinhalte – je nach Motiv-Größe können dafür bis zu vier Schreibköpfe kombiniert werden und bis zu 50,8 Millimeter hohe Kennzeichnungen appliziert werden. Und sie bleiben für die gesamte Lebensdauer des Kunststoffteils mit ihm verbunden.

Mit der innovativen „Nass-in-Nass“-Technologie erspart der REA JET HR dem Anwender das Aufbringen von Etiketten auf schwierig zu kennzeichnende Oberflächen wie etwa glatte transparente oder dunkle Folie und auch die damit einhergehende Logistik und Lagerhaltung. Und nicht zuletzt trägt sie dazu bei, die Kunststoffprodukte sortenrein zu halten – für eine hohe Recyclingquote. Inline und verlässlich bringt der REA JET HR maschinenlesbare Codes und Klarschrift auf. Mit seinem doppelten Schreibkopf druckt er dafür zunächst einen weißen Tintenspiegel und beschreibt diesen umgehend mit schwarzer oder farbiger Tinte, bevor anschließend beides gemeinsam trocknet.

Auch auf der Fakuma zu sehen: Das Kennzeichnungssystem REA JET SC 2.0. Der leistungsfähige Kleinschrift-Drucker für 1- bis 8-zeilige Texte, beliebige Daten sowie Logos, DataMatrix-Codes und Barcodes wurde speziell für die Industrie konstruiert. Mit „Continuous Ink-Jet“-Druck, bei dem ein kontinuierlicher Tropfenstrahl elektrostatisch abgelenkt wird, sorgt er für optimale Druckqualität auf glatten Oberflächen wie Kunststoffen, Folien oder auch Glas und Metallen. Mit einer guten Auflösung, hohen Druckgeschwindigkeiten und extrem kurzen Trocknungszeiten integriert er sich in so ziemlich jede Produktionsanlage.

Nicht nur am REA-Messestand selbst können die Besucher von der Expertise der REA-Mitarbeiter in Sachen Kennzeichnung und Code-Prüfung profitieren. In seinem Fachvortrag wird Frank Debusmann, Sales Director national Kennzeichnungssysteme, sich am Dienstag, 17. Oktober, von 10.20 bis 11 Uhr im Aussteller-Forum, Konferenz-Zentrum Ost, Raum Berlin, dem Thema „Innovative Kennzeichnungslösungen für die Kunststoffindustrie“ widmen.

Besuchen Sie REA Elektronik und seine Produktlinien REA JET und REA VERIFIER vom 17. bis 21. Oktober auf der Fakuma 2023 in Friedrichshafen: Halle 4, Stand A4-4119.

Über REA

REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind Produktlinienmarken der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

In der Produktlinie REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

In der Produktlinie REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder. Mehr unter: www.rea-label.com

In der Produktlinie REA VERIFIER werden Codeprüfgeräten zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation. Mehr unter: www.rea-verifier.com

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

