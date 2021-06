Rechner von Vimcar optimiert Leasingkosten im Fuhrpark

Das kostenlose Tool macht den Vergleich der Gesamtkosten und die Entscheidung zwischen verschiedenen Fahrzeugen zum Kinderspiel

Vimcar, der führende Anbieter von Software zur Fuhrparkverwaltung für Mittelständler, bietet einen professionellen Leasingrechner kostenlos als Download an. Nutzer können für alle Fahrzeuge im Fuhrpark die schlussendlichen Gesamtkosten (TCO) im Auge behalten und vergleichen. Ein übersichtliches Diagramm setzt diese ins Verhältnis zueinander. So lässt sich schnell das am besten geeignete Fahrzeug ermitteln.

Für Fuhrparkleiter ist es essenziell, alle anfallenden Kosten für ein Fahrzeug über den kompletten Leasing-Zeitraum im Auge zu behalten. Insbesondere der Vergleich von Elektrofahrzeugen und Verbrennern gestaltet sich dabei aufgrund steuerlicher Vorteile und möglicher Subventionen häufig knifflig. Der Rechner hilft Nutzern dabei, die Entscheidung für oder gegen ein E-Auto-Leasing zu treffen.

Der Leasingrechner von Vimcar vergleicht in einer simplen Übersicht die Summe aus sämtlichen relevanten Faktoren: Von Leasingkosten inklusive Kilometerkosten, Betriebskosten verschiedener Kraftstoffarten, Fixkosten wie Steuer oder Versicherung bis zu Rückstellungen für Schadensfälle. Für Fuhrparkleiter ist dies ein praktisches Hilfsmittel.

Der Leasingrechner steht hier zur Verfügung: https://vimcar.de/boxenstopp/ressourcenbereich/tco-leasingrechner/

Vimcar ist der führende Anbieter von Software zur Fuhrparkverwaltung für Mittelständler in der DACH-Region. Das SaaS-Angebot (Software as a Service) deckt vom Fuhrpark-Sharing über das digitale Fahrtenbuch, Routenplanung und Fahrzeugverwaltung bis hin zum Schlüsselmanagement zahlreiche Business-Mobility-Aufgaben ab. 100.000 Fahrzeuge hat Vimcar bereits mit seiner Software ausgerüstet – darunter die Fuhrparks von Deutsche Bahn, Allianz, Free Now, Knauf, Koziol, Nippon Seiki und Zalando. Weitere Informationen unter www.vimcar.de

