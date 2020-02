Reethaus am Meer Ostsee Insel Rügen Sauna Wlan Kamin Waschmaschine Urlaub mit Hund ca 150 m zum Ostseestrand Willkommen im romantischen Reethaus

Reethaus am Meer Sauna Kamin Waschmaschine Wlan zwei Schlafzimmer zwei Badezimmer Strandkorb Terrassenmöbel ca 150 m zum Ostseestrand

Herzlich willkommen in unserem Reethaus am Meer Kliff Königshörn. Das lichtdurchflutete Reethaus hat eine Sauna, Kamin, Waschmaschine, Wlan, zwei Schlafzimmer zwei Bäder Wohn Essz Küche.Großes Grundstück mit Strandkorb und Terrassenmöbel. Das Grundstück ist umgeben mit einem Friesenwall und Bauernrosen. Die Einrichtung ist gemütlich und zeitgemäß. Die Küche hat eine Spülmaschine, Backofen, Cerankochfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach. Kaffeemaschine Toaster Mikrowelle.Gerne können Sie Ihren Hund auf Anfrage mitbringen. Das Reethaus liegt ca 150 m zum Ostseestrand entfernt.Im Ort gibt es gute Einkaufsmöglichkeiten ( auch zu Fuß zu erreichen) Einkaufsmarkt, Getränkemarkt, zwei Bäckereien, Geschäfte Boutiquen, Reiterhof, Minigolf, Hafen mit Liegenplätzen, Gute Verkehrsanbindung. Der nächste Bahnhof befindet sich in Sagard ca 7 Km entfernt.Minigolf im Ort. Golf im Nachbarort. Hier können Sie bootsfahren, angeln, surfen, wandern, am Strand liegen, reiten, kitesurfen, fahrradfahren ( gute Fahrradwege). Gute Restaurants auch mit Meeresblick. Ob Sie frischen Fisch oder ein Steak mögen hier finden Sie alle kullinarische Genüsse.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Sonneninsel Rügen GmbH

Tel 01715662049

www.ostseeparadies.de

18551 Glowe

Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

www.immoblienfranchise.info

www.duenenresidenz-juliusruh-loft.de

www.leuchtturm-ruegen-strand-loft.de

www.ostseeparadies.de

www.ruegen-events.de

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049

info@ostseeparadies.de

http://www.ostseeparadies.de

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.