Renewalerfolg: SÜDVERS-Kunden starten sicher in 2021

SÜDVERS schloss Renewal bereits im Dezember 2020

Das schwierige Jahr 2020 findet für die Kunden von SÜDVERS einen erfolgreichen Abschluss. Bereits zum 18.12.2020 konnte das Sach-Renewal mit Fälligkeit zum 01.01.2021 vollumfänglich abgeschlossen werden. “Dies ist ein toller Erfolg der gesamten Mannschaft und gibt unseren Kunden Planungssicherheit für das laufende Jahr”, zeigt sich Ralf Bender, CEO von SÜDVERS, zufrieden. Auch in den Bereichen Cyber, D&O, Haft und KFZ konnte SÜDVERS für die Kunden entsprechend erfolgreiche Platzierungen bei den Versicherern erzielen. Nicht nur in der Haftpflichtsparte deutete sich 2020 eine Marktverhärtung an. “Dennoch konnte das herausfordernde Marktumfeld mit viel Geschick gemeistert werden”, ist Herr Eichner, Fachbereichsleiter Haftpflicht, mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden. Der Versicherungsmakler, Risikomanager und Finanzdienstleister SÜDVERS sieht in dem erfolgreichen Renewal 2021 erneut die gute und langjährige Zusammenarbeit mit den Versicherern bestätigt. Florian Karle, Geschäftsführender Gesellschafter von SÜDVERS, ergänzt: “Eine so frühzeitige Platzierung aller Versicherungspakete in einem sehr schwierigen und teilweise sehr engen Marktumfeld zeigt, dass die langjährige Vertrauensbasis zwischen den Versicherern, den Kunden und SÜDVERS auch im Renewal 2020/2021 sehr gut funktioniert hat. Unsere Kunden können somit beruhigt in das Jahr 2021 starten und sich voll und ganz auch wichtige Aufgaben des Geschäfts fokussieren.”

Über SÜDVERS

SÜDVERS ist ein national und international agierender Versicherungsmakler, Risikomanager und Finanzdienstleister. Unternehmenssitz ist Au bei Freiburg. Das Unternehmen beschäftigt 425 Mitarbeiter und verfügt über 15 Niederlassungen – acht in Deutschland und sieben in Österreich. SÜDVERS ist inhabergeführt in zweiter Generation. Mit einem betreuten Prämienvolumen von über 440 Mio. Euro im Jahr 2020 zählt SÜDVERS zu den Top 12 der Branche. SÜDVERS versteht sich als Vertrauter der Kunden, betreibt Risikomanagement mit System unter Einsatz einer eigenen Software und setzt auf die Kombination globaler Lösungen mit lokaler Expertise. SÜDVERS ist Gründungsmitglied des WBN – Worldwide Broker Network (WBN). WBN gehört mit über 110 Mitgliedsunternehmen in über 100 Ländern und einem betreuten Prämienvolumen von rund 61 Mrd. US-Dollar zu den Top 3 Brokernetworks weltweit. Weitere Information zu SÜDVERS und zu WBN finden sich auf der Website www.suedvers.de

