Renommierter internationaler Excellence-Award geht an Redner der das bedingungslose Grundvertrauen fordert.

Osnabrücker überzeugt Experten

17./18. November – Wiesbaden – 1. Internationaler Speaker-Doppel-Slam – Gründung der Initiative bedingungsloses Grundvertrauen

Beim 1. Internationalen Speaker-Doppel-Slam in Wiesbaden traten 201 Teilnehmer aus 27 Ländern an, um sich auf zwei Bühnen in der Kunst des öffentlichen Redens zu behaupten. Alle Redner wurden in einer anspruchsvollen Vorauswahl qualifiziert und so versprach die Veranstaltung divers und vielfältig in den Themen zu werden. Auch dank der Zuschauer, die durch eine weltweite Live-Übertragung bei jedem perfekten oder improvisierten Moment mitfiebern konnten.

In nur zwei Minuten brachte der international erfahrene Redner und Vorstands-Trainer Reinhard Blanke auf den Punkt was es sowohl für Rekordgewinne, als auch für menschengerechte Mitarbeiterführung in Unternehmen braucht:

Das bedingungsloses Grundvertrauen für alle.

Er widersprach damit deutlich der Meinung anderer Visionäre, die seit langem ein bedingungsloses Grundeinkommen fordern. Seine These: Vertrauen zieht Einkommen nach sich. Das Publikum erheiterte er durch einen inoffiziellen Weltrekord, den Reinhard Blanke vor weiteren Auftritten in großen Hallen erst dem Guiness-World-Record-Kommitee vorstellen möchte.

Die Rekordidee: Er beförderte spontan alle Zuschauer zu Vorständen. Feierlich gratulierten sich alle Anwesenden und nahmen sich spontan in den Arm. „Ihr seid jetzt alle CTO“s!“ kommentierte Reinhard Blanke und meinte damit „Chief Trust Officer“, Vorstandsmitglied für Vertrauen. Den ein inneres Team hat jeder Mensch, weshalb auch jeder Mensch eine Führungskraft sei.

Nun wurde manchen Anwesenden mitten in der heiteren Grundstimmung klar: Ich bin selbst verantwortlich. Eine gute Idee dies mit bedingungslosem Grundvertrauen zu leben – fand auch der Medienexperte Jörg Rositzke (expertenportal.de). „Vertrauen ist genau das was unserer Gesellschaft akut fehlt – toll das dies nun in den Mittelpunkt gestellt wird.“

Reinhard Blanke wurde daraufhin mit dem renomierten Excellence Award ausgezeichnet und widmete diesen spontan allen Vertrauensmenschen in Unternehmensspitzen und Gesellschaft, die sich seiner Bewegung anschließen möchten.

