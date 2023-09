Roberts Radio Play 11: Portables Radio in modernem Gewand

Prescot, 06. September 2023 – Der britische Traditionshersteller Roberts Radio präsentiert das neue tragbare Radio Play 11. Mit diesem Produkt gelingt es Roberts, ein schönes Design, einfache Bedienung und einen großartigen Klang in einem überaus kompakten Gehäuse zu kombinieren.

Kompakt und energieeffizient

Roberts ist bekannt für seine Verbindungen zum britischen Königshaus und für seine Produkte in Vintage-Designs. Das Play 11 verkörpert hingegen eine modernere und klarere Optik. Die Textilbespannung des Play 11 vermittelt einen warmen Touch und eine weiche Kontur, die in jedem modern eingerichteten Raum einen Platz findet. Es hat ein handliches Format und lässt sich dank seines geringen Gewichts leicht von Raum zu Raum transportieren oder in den Garten stellen.

Play 11 ist ein großartiger Einstieg in die vielfältige Produktwelt der kultigen britischen Marke.

Der klare Klang macht das Play 11 zum perfekten Begleiter, um dem Lieblings-DJ zuzuhören, sich über Nachrichten, Verkehr und Wetter zu informieren oder die Lieblingsradiosendungen zu hören. Dank DAB+- und UKW-Empfang lassen sich alle großartigen Radioprogrammen in der Umgebung empfangen und mit bis zu 20 Senderspeichern werden auch Lieblingssender ganz einfach gespeichert. Mit dem 3,5-mm-Stereoausgang kann man auch ganz privat und in hoher Qualität über Kopfhörer hören.

Intuitive Bedienung und zahlreiche Funktionen

Handelsüblichen AA-Batterien und das hocheffiziente Design, versprechen über 20 Stunden Radiogenuss. Wenn das Radio zu Hause oder unterwegs genutzt wird, kann es einfach an ein USB-Ladegerät angeschlossen werden, um es ohne Batteriebetrieb zu nutzen.

Das Play 11 wird über zwei griffige Knöpfe und 3 Tasten bedient, die unauffällig unter dem LC-Display angebracht sind. Als besonders praktisch und nützlich erweist sich die automatische Abschaltung mit Sleep-Timer.

Preise und Verfügbarkeit

Das Play 11 ist ab sofort im ausgesuchten Fachhandel erhältlich sowie online im eigenen Amazon Shop und auf www.shop-robertsradio.de Für den Vertrieb in Deutschland und Österreich ist die Audio Selection creaktiv GmbH zuständig. Das Play 11 ist für eine UVP von 69,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich. Zur Wahl stehen die Farbvarianten Black und White.

Über Roberts Radio

Seit 90 Jahren fertigt Roberts Radio legendäre Radiogeräte im Premium-Segment. Durch zeitloses Design, beispiellos reinen Klang, exzellente Technik und kompromisslose Qualität ist der englische Hersteller führend auf diesem Gebiet. Das Unternehmen wurde zweifach durch die königliche Familie ausgezeichnet und ist offizieller Lieferant des britischen Königshauses. Roberts Radio bietet eine breite Auswahl von Soundsystemen, Radio-Modellen im Retro-Design, kabellose Lautsprecher und Smart Speaker an.

